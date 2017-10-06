На родину вернулись останки погибшего солдата

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В Каменском округе отдали последний долг солдату Великой Отечественной войны. Останки Павла Белопашенцева, погибшего в 1942 году на Западном фронте и найденные поисковиками лишь в июле этого года, были переданы его внуку.

Родственники Павла Семёновича узнали о судьбе своего героя спустя 75 лет после его гибели и сразу решили, что захоронен он будет в посёлке Бобровский Сысертского района на родовом кладбище. В сентябре, когда каменские поисковики доставили останки в Каменск, их желание смогло исполниться.

— В июле 1941-го мой дед ушёл на фронт, воевал на Калининском фронте, был ранен. После госпиталя опять встал в строй. И лишь недавно выяснилось, что он погиб в боях за Зайцеву гору в Барятинском районе Калужской области. Мы очень хотели вернуть солдата домой, — говорит его внук Юрий Сафонов. — Низкий поклон поисковикам за эту возможность.

Руководитель Каменского отделения Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» Алексей Кузнецов и Татьяна Коваляк, возглавляющая сводный поисковый отряд Свердловской области, передали ему вместе с останками солдатский медальон и заветную записку, благодаря которой солдата смогли опознать.

Добавим, что районные поисковики под руководством Алексея Кузнецова ежегодно участвуют в экспедициях на территории нашей страны. Совсем недавно каменцы вернулись из Брянской и Калужской областей, где ими было найдено 8 солдатских медальонов, медаль «За боевые заслуги» и партийный билет. Кроме того, в этот раз Алексей Кузнецов со своей командой привёз более 50 редких предметов: снаряды, штыки, пробитые пулей каски, которые после реконструкции пополнят экспозицию Музея воинской славы, открытого на базе Центра дополнительного образования при поддержке администрации Каменского городского округа.

Но самое главное — в поисковой экспедиции были найдены останки 32 солдат Советской армии. С каждой такой находкой рождается надежда: вдруг найдёшь не только бойца, но и его медальон, а в нём — заполненная записка, которая поможет его опознать, и возможно, ещё один солдат обретёт покой… Бывает, что останки погибших находятся будто невзначай. Так случилось и в этой экспедиции. По словам Алексея Кузнецова, на захоронение бойцов, поднятых в Брянской области, приехала дочь одного из погибших, попросила поисковиков показать, как они работают. Отказать ей не смогли, поехали в поле, где, казалось бы, каждая пядь земли не раз уже была просеяна, развернули аппаратуру… Есть сигнал! В ближайшей воронке — останки двоих бойцов, один из них оказался из Свердловска. Сейчас поисковики разыскивают родственников, чтобы сообщить, где сложил голову их солдат.