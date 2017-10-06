29 семей из аварийных домов посёлка Мартюш получили новые квартиры

Семьи новосёлов уже обустраиваются в новом доме. Фото: «Пламя»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Первые счастливчики получили ключи от современных квартир в новом многоквартирном доме в посёлке Мартюш, построенном по программе переселения из ветхого жилья.

Одной из первых, кто получил ключи, оказалась Александра Крюкова. Идём с ней в новенькую двухкомнатную квартиру.

— Какое счастье! — только и говорит Александра Дмитриевна. Она всю жизнь проработала телятницей в совхозе «Травянский», вырастила пятерых детей. Прожила в Большой Грязнухе в двухкомнатной квартире аварийного дома более 30 лет. Благодаря программе по переселению теперь она будет жить в новом, полностью благоустроенном доме.

Фото: «Пламя»

Получила в этот день ключи и молодая семья из Пирогово. Их старый дом практически падал. Елена Часовникова, мама троих малышей, рассказывает:

— Муж у меня мастеровитый, как мог, сохранял старое жильё, ремонтировал, что-то обновлял, вот так и жили несколько лет. Но дом все равно рушился, а теперь, получив прекрасное жильё, мы просто счастливы.

Напомним, в Свердловской области в 2017 году завершаются мероприятия третьего этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На эти цели предусмотрено 2,5 млрд рублей, за счёт которых предполагается переселение почти 4,4 тысячи человек в 52 муниципалитетах.