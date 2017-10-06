Муниципалитетам добавят 9 млрд рублей

Прогноз доходов консолидированного бюджета на 2018 год, по предварительной информации, составляет 239,5 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

В министерстве финансов Свердловской области состоялось заключительное заседание согласительных комиссий по бюджету с муниципалитетами региона. Как отметила вице-губернатор, глава областного минфина Галина Кулаченко, предварительно расходные полномочия муниципалитетов в 2018 году будут увеличены на 9,3 млрд рублей.

— Цифра по сравнению с предыдущим годом существенно выросла — в прошлом году произошло увеличение на 4,5 млрд рублей, — говорит Галина Кулаченко. — Многие позиции были рассмотрены с учётом поручений губернатора Евгения Куйвашева и должны найти отражение в программе «Пятилетка развития».

Напомним, в течение двух недель 72 муниципальных образования внесли свои предложения для расчёта межбюджетных трансфертов. Иными словами, представили планы по реализации проектов, которые финансово потянут только при условии софинансирования из областного бюджета. По результатам согласительных процедур самый большой объём занимают предложения по инвестиционной деятельности — 2,2 млрд рублей (в том числе речь идёт о заключении концессионных соглашений в сфере ЖКХ), по дорожной деятельности — 1,6 млрд рублей, а также по образованию — 2 млрд рублей.

— Многие вопросы остаются за бортом — например, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных объектов в муниципалитетах. Это крупные вложения, поэтому мы смотрели на возможности муниципальных образований заполнить и содержать такие объекты, — добавил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков.

Галина Кулаченко поблагодарила за участие в работе комиссии представителей профильных министерств, отметив, что иногда им приходилось работать в минфине дольше, чем длится их рабочий день в правительстве.

— У вас в здании оказалось безопаснее, — пошутил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, вспоминая эвакуацию из здания правительства на Октябрьской, 1 в пятницу на прошлой неделе.