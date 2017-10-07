Школы Берёзовского перейдут на третью смену

Кабинет завучей и музей в здании второй школы в Берёзовском были перепрофилированы под учебные классы — места детям в центральных школах критически не хватает. Фото: Валентина Завойская

В берёзовских школах может появиться третья смена. Об этом на слушаниях по бюджету в областном минфине заявил первый замглавы Берёзовского ГО Александр Коргуль. Уже сейчас почти треть детей обучается во вторую смену, к школам проектируют пристрои, а во всех пригодных помещениях открывают классы. Если строительство новых зданий не начнётся в ближайшем году, то ситуация усугубится.

Классы переполнены

Сегодня город-спутник Екатеринбурга активно развивается: возводятся новые микрорайоны, идёт миграция населения. Муниципалитет старается расширить количество мест в школах, но без новых зданий не обойтись. В этом году отмечен пиковый прирост школьников — их число увеличилось на 657 человек. Сейчас в школах округа обучается 9 049 человек, 27 процентов из них занимается во вторую смену. Подавляющее большинство «второсменок» составляют младшеклассники: их них 36,6 процента приходят на занятия к обеду.

— Мы стараемся этого избежать, открываем дополнительные классы, попытаемся обойтись без третьей смены, хотя её прогнозируем, — отметила в разговоре с «ОГ» начальник управления образования Наталья Иванова.

В Берёзовском практически вся вторая смена приходится на центральные школы города — №2 и №9, а также гимназию №5. В пятой гимназии сейчас во вторую смену занимается несколько параллелей — в некоторых из них по пять классов. Переполнен и лицей №7 в Новоберёзовском. В два раза превышена вместимость школы №8 в Шиловском микрорайоне, который также активно застраивается: там не так давно появилось жильё для переселенцев из ветхих и аварийных домов.

В посёлках округа ситуация попроще, но в начальных классах всё равно наплыв. В школе №21 посёлка Лосиного нашли решение, открыв дополнительный класс на 25 человек. То же самое ожидает 11-ю школу в Ключевске и лицей №3 «Альянс» в Новоберёзовском микрорайоне.

— Во 2-й школе Советского микрорайона открыли классы в кабинетах завучей и музее. Кроме того, это здание требует ремонта. Обновление школы намечено на 2020–2021 годы, — отметила Наталья Иванова.

По муниципальной программе в 2018 году в Берёзовском должны приступить к строительству учебного заведения на 1 275 мест. Школы №2 и №33 начнут реконструировать и расширять. Одной из них уже около ста лет, другой — 80, и обе находятся в зонах активной застройки города. В 2016 году неподалёку от них был возведён жилой комплекс «Центральный парк».

Для того чтобы выровнять ситуацию, главой округа принято решение о возведении пристроев к двум школам на 550 мест для начального звена и строительстве нового здания на 800 мест для 5–11-х классов. Подобные мероприятия ожидают лицей №7 в Новоберёзовском и школу №29 в Старопышминске.

— Строительство хотелось бы вести с привлечением средств. В идеале — из федерального, областного и местного бюджетов, тем более, если учесть, что большая хорошая школа стоит почти 850 миллионов, — отметила Наталья Иванова.

На очереди Верхняя Пышма и Арамиль

Аналогичная ситуация складывается и в других городах-спутниках. В школах Арамиля и Верхней Пышмы во вторую смену обучается 40 процентов детей.

В Верхней Пышме в течение трёх последних лет также наблюдается прирост школьников на 500–600 человек. Если в прошлом году в верхнепышминские школы пошло чуть более девяти тысяч, то в этом году уже 10 038 учеников. Однако там, как заявили начальник управления образования Татьяна Балюкова и замглавы по соцвопросам Павел Выгодский, третью смену в школах вводить не собираются. В Верхней Пышме учебных зданий больше, чем в Берёзовском, и проблема стоит не так остро. Тем не менее для того чтобы перевести всех учеников к 2025 году на первые смены в Верхней Пышме, требуется строительство шести новых школ и реконструкция ещё семи — ожидают, что число учеников составит около 16 тысяч.

В Арамиле количество учеников прирастает на 100 человек ежегодно. В этом году в три местные школы пошли 2 911 человек. Несмотря на то, что школьников в Арамиле не так уж много, маленькие и устаревшие здания не могут вместить все классы в первую смену. Ко всему прочему, в 2015 году там открыли три новых детских сада, выпускники из которых в следующем году пойдут в первые классы. На 2018 год, как рассказала начальник отдела образования Алла Ширяева, планируется строительство нового здания школы №4.