Как посёлок Вьюжный стал ТОРом

На днях в посёлке Вьюжном заселили новый дом. Фото: Валентина Шиян

Посёлок Вьюжный Волчанского гордского округа — один из немногих на севере области, который можно назвать территорией опережающего развития (ТОР). Удивительно, но затерявшийся в лесах скромный населённый пункт снабжает молоком всю округу, с размахом справляет новоселья и каждый год получает гранты от министерства культуры Свердловской области. Для села необходимы хорошие дороги, медицина, детские учреждения, но важнее всего — наличие рабочих мест. Сельхозпредприятие в посёлке Вьюжном Волчанского ГО стало опорой для местных жителей.

Хотя и принято считать широты, соседствующие с полярным кругом, зоной сверхрискованного земледелия, Вьюжный был создан именно как посёлок сельхозпроизводителей. Он должен был снабжать молоком, мясом и овощами горняков, добывавших в Волчанске уголь. В советские годы практически все крупные предприятия имели свои подсобные хозяйства. Запасы угля в Волчанске закончились, разрезы закрылись, а совхоз акционировался и продолжает работать. В последнее время его показатели только растут. В прошлом году хозяйство получило 11,3 миллиона рублей чистой прибыли, а надои от каждой фуражной коровы составили 7 125 килограммов.

Основной профиль АО «Волчанское» — молочный. Полная производственная цепочка — поля, засеянные кормовыми культурами, фермы с племенным скотом, цех по переработке молока. Продукция реализуется в Волчанске, Североуральске и Карпинске. Ежегодно предприятие приобретает новую технику, а нынче там случилась настоящая технологическая революция: был построен коровник с роботодоением.

— Стоимость проекта 58,3 миллиона рублей. При содействии Свердловского фонда малого и среднего предпринимательства нами был взят льготный кредит. Из областного бюджета выделены значительные субсидии на строительство и оборудование, — рассказал «ОГ» директор сельхозпредприятия Фирдавис Абашев.

В посёлке проживают чуть более 200 человек. Всё взрослое население либо работники АО «Волчанское», либо его ветераны. Предприятие не только служит источником дохода для всех семей Вьюжного, но и формирует современный стиль жизни. Например, на днях здесь заселили новый дом. Из шести ветхих двухэтажек 47 семей переехали в благоустроенные квартиры. Когда городские власти определяли место строительства социального жилья по госпрограмме, учитывали наличие здесь сельхозпредприятия. Новоселье стало праздником для всего посёлка.

— Дом у нас нарядный, а на улице тротуары, парковка, детская площадка — живи да радуйся, — похвалила новое жильё, когда получала ключи, старожил посёлка бабушка Лида Зяблова.

Квартиры переселенцам понравились, хотя некоторые посетовали, что в апартаментах нет привычных кладовочек, столь милых сердцу сельского жителя.

Впрочем, праздничные поводы во Вьюжном находятся легко. В посёлке есть клуб, где работает единственный штатный сотрудник — заведующая Людмила Фурсанова. Она и мобилизует местные таланты. Поселковые жители успешно участвует в традиционных для Волчанского округа битвах хоров, устраивают театральные представления и творческие выставки, проводят тематические вечера за накрытыми столами. Ежегодно клуб участвует в конкурсах министерства культуры Свердловской области. В его активе уже два гранта на укрепление материальной базы. Нынче Фурсанова вошла в число лучших работников культуры, работающих на селе, а её проект занял второе место во всероссийском конкурсе «Культура и досуг».

— Я разработала экскурсионный маршрут «Волчанское молочко». Он уже опробован городскими школьниками. Ребята пообщались с телятами, посмотрели, как разливают молоко по пакетам. Уехали с восторженными эмоциями. Где у людей есть работа, там и жизнь идёт веселее, — подытожила Людмила Фурсанова.