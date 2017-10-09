Центр Екатеринбурга «замер» в пробках на две недели

Из-за перекрытия Макаровского моста в Екатеринбурге пробок стало больше на дорогах, принявших транспортную нагрузку. Фото: Павел Ворожцов

Понедельник для жителей Екатеринбурга начался с серьёзных дорожных заторов — с 7 октября закрыто движение по Макаровскому мосту. В утренний час пик автомобилисты отправились на работу в объезд перекрытой на реконструкцию магистрали.

До 23 октября газовым службам предстоит провести переукладку сетей высокого давления, а строителям — усилить конструкцию моста и демонтировать его левую часть. На время работ схему движения общественного транспорта изменили. Трамваи, которые курсировали по Челюскинцев, теперь идут по другим маршрутам, дополнительно начали ходить новые временные маршруты — два трамвайных и один автобусный.

Специалисты проведут мониторинг состояния сооружения - от этого будет зависеть схема движения транспорта на мосту. Фото: Павел Ворожцов

Автомобилистам тоже пришлось искать альтернативные пути объезда. В результате пробки возникли на проспекте Ленина, улицах Халтурина, Свердлова, Карла Либкнехта и Стрелочников. Средняя скорость движения на этих участках в течение дня составляла около семи километров в час.

За две недели газовым службам предстоит провести переукладку сетей высокого давления, а строителям - усилить конструкцию моста и демонтировать его левую часть. Фото: Павел Ворожцов

С начала текущей недели трафик немного разгрузится: у водителей появился новый вариант объезда моста по улице Мамина-Сибиряка, которая была перекрыта из-за ремонта теплосетей.

После завершения работ 23 октября трамваи будут ходить по одному пути по реверсивному принципу (по одному участку рельсов в обе стороны). Фото: Павел Ворожцов

С 23 октября на «рабочей» части моста организуют однопутное трамвайное движение в строго определённое время, а машины будут ездить в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.

Сейчас по Макаровскому мосту можно только пройти пешком. Фото: Павел Ворожцов

В этом году, по данным администрации Екатеринбурга, в городе отремонтировали 49 участков улиц. В том числе — обновили дороги на улицах Свердлова (от Шевченко до Челюскинцев), Радищева, на Верх-Исетском бульваре и на проспекте Ленина (от 8 Марта до Московской), где проезд перекрывали с конца июля до октября в несколько этапов.

Кстати На улице Татищева, где движение транспорта открыли на прошлой неделе, новую трамвайную линию запустят с третьей декады октября. По ней будут курсировать маршруты № 2 (от ВИЗа до улицы Фрезеровщиков) и обновлённый маршрут №18. Последний теперь не будет сворачивать с проспекта Ленина на Верх-Исетский бульвар, а проследует по Татищева—Викулова до трамвайного кольца на Волгоградской.