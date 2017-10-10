Тагильчане, собравшие деньги на лечение сына в Майами, попали на «Первый канал»

Сейчас родители закрыли сбор средств, но деньги им ещё понадобятся на третью операцию. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №189 от 11.10.2017

На Первом канале обсудили историю уральской семьи Гулиных, которым тагильчане собрали 10 миллионов рублей на лечение сына. Героями программы «Мужское/женское» Гулины стали после скандала, который разгорелся вокруг группы сбора денег на лечение, открытой в соцсети: супругов обвинили в расточительстве.

Весной «ОГ» рассказывала о том, как земляки собрали двухлетнему ребёнку с редкой врождённой патологией 10 миллионов на операцию в США. В апреле мальчик был прооперирован. В начале октября состоялась вторая операция, на которую жертвователи внесли более семи миллионов рублей. Оба родителя в данный момент не работают: отец, Юрий Гулин, взял расчёт на НТМК. Супруги живут в Майами на пожертвования, а также получают помощь от пожилых родителей, оставшихся на Урале.

Между тем в соцсетях появились чеки, которыми получатели средств обязаны отчитываться перед благотворителями. Среди прочих покупок в чеках значились пиво, лосось и дорогой шоколад. Страничка сбора средств в соцсети после возмущённых обращений пользователей была заблокирована, а директор нижнетагильского фонда «Живи, малыш» Егор Бычков в тагильских СМИ обвинил супругов в расточительстве.

— История Миши Гулина— самая крупная благотворительная акция в Нижнем Тагиле. Считаю, что родители ведут себя нескромно, — заявил в телеэфире Егор.

Сотрудники программы провели съёмки в Майами и пригласили на передачу отца больного мальчика. Ведущие Юлия Барановская и Александр Гордон попеняли папе, что не каждый, кто перечислил семье по 100 рублей, может позволить себе такие дорогие продукты. Тот объяснил, что траты были сделаны единожды — в день рождения мальчика, и позднее деньги, затраченные на застолье, вложены из личных средств Гулиных в общую казну жертвователей. Пока мнения земляков, в разное время помогавших этой семье, разделились. Одни считают, что родители Миши действительно могли бы жить экономнее, другие заявляют, что расходы семьи их не интересуют, и главное, чтобы мальчик смог ходить.