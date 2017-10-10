Чего ждут депутаты от новых мэров?

Сюжет Депутатская среда

Муниципальные депутаты об актуальных вопросах недели. По средам.

В этом году несколько свердловских муниципалитетов обрели новых руководителей. «ОГ» спросила депутатов муниципальных дум, чего они ожидают от новых мэров.

Андрей ПОСТОВАЛОВ, председатель думы Нижнетуринского ГО (13 июня главой городского округа избран Алексей Стасёнок):

— В характере главы города радуют работоспособность и скорость принимаемых решений. Работает Алексей Викторович недавно, но уже сумел показать свои качества. Членов областной согласительной комиссии по бюджету 2018 года он смог убедить в том, что Нижней Туре необходимо выделить средств больше, чем в этом году.

Виктор ИЛЬИН, депутат думы Североуральского ГО (6 октября главой городского округа был избран Василий Матюшенко):

— У нас была двуглавая система, глава администрации (Владимир Ильиных) ушёл в Заксобрание, кабинет в администрации оставил за собой. Новых выборов не было. За несколько дней до этого заявлялся митинг, но он не успел состояться. Программа Василия Матюшенко, на мой взгляд, из области фантастики — аэропорт, поезд «Сапсан», бобслейная трасса. Я с этим человеком проработал практически пять лет, он много обещает, и результатов не видно, а в область докладывают, что всё под контролем.

Илья КОЧЕВ, председатель думы Полевского ГО (31 августа главой Полевского стал Константин Поспелов):

— С новым главой мы намерены работать одной командой по всем проблемам города. Надеюсь, что будут решаться вопросы, которые связаны с ЖКХ, прежде всего — проблема с южной частью города, где отопительный сезон снова стартовал позже запланированного. Второй момент — в следующем году город отметит 300-летний юбилей. Важно, чтобы все намеченные мероприятия были исполнены, и город приобрёл ухоженный вид.

Ирина ЛЕТЕМИНА, депутат думы Сысертского ГО (31 августа главой городского округа избран Дмитрий Нисковских):

— За работой министерства инвестиций и развития мы скрупулёзно не следили, поэтому Дмитрий Нисковских был для нас незнакомым. Но из всех претендентов на пост мэра он стал самым достойным кандидатом. Оценки давать пока рано: сейчас новый глава присматривается на новом месте, изучает проблематику округа, а я привыкла судить о людях не по словам, а по поступкам. Но чувствуется, что это человек вдумчивый и активный. Предыдущие руководители муниципалитета были возрастными, с некими сложившимися стереотипами мышления, а Дмитрий Нисковских — руководитель нового поколения, который пытается внедрить в управление городским округом новые подходы.

Никита МЕРЗЛОВ, депутат думы Новоуральского ГО (29 июня главой городского округа избран Александр Баранов):

— Я стал депутатом после выборов 10 сентября, поэтому не принимал участия в избрании главой города Александра Баранова. Однако я полностью поддерживаю это решение и благодарен прошлому составу думы, что они подумали о городе. Выбор был неслучаен. Александр Борисович — отец большого семейства, и к городу у него такое же отеческое отношение. Планы у Новоуральска большие. Поставлена задача получить статус ТОСЭР. Каждый из депутатов понимает, что это значит для Новоуральска, поэтому объединим усилия с администрацией. В решении социальных вопросов мы надеемся также на поддержку области и Росатома.

Сергей ОЗОРНИН, депутат думы Камышловского ГО (5 октября главой Камышлова избран Алексей Половников):

— За годы работы в должности заместителя главы по социальным вопросам Алексей Владимирович наработал большой управленческий опыт, но настоящую проверку прошёл, проработав девять месяцев в должности исполняющего обязанности главы муниципалитета и, что называется, хлебнув городских проблем во всех сферах деятельности. Например, в наследство от предыдущего руководства ему достался вопрос по переселению из ветхого и аварийного жилья, который сейчас успешно решается. Презентуя предвыборную программу, Алексей Половников продемонстрировал, что знает все болевые точки города и видит способы их решения, чем и завоевал поддержку депутатского корпуса. Кроме того, новый глава уже заработал авторитет на уровне области — в этом году ему доводилось много общаться с представителями областного правительства.