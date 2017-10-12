Горноуральский посёлок борется с принудительной газификацией

Часть жителей Бродово, куда провели газ, вторую зиму готовится встретить с дровами, а в Зональном — с двумя вариантами отопления. Фото: Галина Соколова

Насмотревшись на злоключения жителей Бродово, которые в прошлом году после вывода из строя старой котельной были вынуждены посреди зимы проводить газ, а некоторые из них и эту зиму встретят с дровами, жители другого горноуральского посёлка — Зонального — решили сохранить свою котельную. Попытка удалась, но ситуация получилась обратной: в Зональном теперь действуют сразу два варианта теплоснабжения.

В мае жителям Зонального объявили, что местная котельная, приносящая убытки Горноуральскому городскому округу, будет закрыта. Жителям было предложено в течение лета перейти на индивидуальное газовое отопление. Весть эта мало кого порадовала, и вместо покупки котлов люди бросились писать жалобы.

Почему новая схема теплоснабжения не устраивает граждан? Посёлок застроен многоквартирными домами. Возможность подключиться к газовой трубе есть у жителей несколько лет, однако из 120 квартир голубое топливо есть только в тридцати. Остальные владельцы жилья не хотят связываться с газом по разным причинам. Для одних неподъёмна покупка котла и колонки, других пугает монтаж газового оборудования в старых домах, третьи беспокоятся, что на всех не будет хватать холодной воды.

Проблемой Зонального озаботились Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и депутат Госдумы Алексей Балыбердин. Они встретились с жителями и поняли, что ближайшую зиму без котельной им не пережить. Точку в вопросе поставил областной прокурор Сергей Охлопков.

— Фактический вывод из эксплуатации газовой котельной №16 будет осуществлён только после перевода всех квартир на поквартирное газовое отопление, — сообщил он жителям Зонального.

Администрации округа пришлось подчиниться. Котельную вновь подлатали и запустили. Теперь у поселковых жителей снова есть альтернатива: либо провести в дом газ, либо отапливаться от котельной. Первый способ вдвое экономнее, но второй кажется людям безопаснее.

— Котельную в этом сезоне включили, но это компромиссный вариант. Жителям всё же необходимо переходить на индивидуальное отопление, — считает Алексей Балыбердин.

Между тем Бродово до сих пор продолжает свой путь к газовой трубе. В первоначальный проект по ошибке разработчиков не попала улица Мира. Семьи, первыми сдавшие деньги на газификацию, до сих пор живут с дровами.

— Сначала приобрели электрокотёл, но электричеством отапливать слишком дорого, нам не по средствам. Поэтому прошлой зимой мы с мужем купили дров на девять тысяч рублей, нынче ещё на 3,5 тысячи. Трубопровод по улице строить начали, мы опять же приобрели газовый котёл, батареи установили за 30 тысяч. Даже не верится, что этому расточительству конец придёт, и мы будем спокойно жить в тепле, — сетует жительница улицы Мира Мария Стародубцева.

Мытарства бродовцев должны вскоре закончиться. Заместитель главы Горноуральского округа по ЖКХ Андрей Гебень заверил, что строительство планируется завершить до Нового года.