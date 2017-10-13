Город у вершин

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Североуральск. Само название говорит о расположении города на карте области. Наш город — это город белых ночей и сверкающего белизной снега. Он окружён Уральским хребтом, хорошо видны седины вершин Кумбы и Денежкина Камня, а реки одеты в бетонные берега, вокруг возвышаются копры шахт. Путь всем въезжающим в город освящает величественный храм святых апостолов Петра и Павла.

«Город и СУБР — одна судьба» — этот лозунг для североуральцев не просто слова: градообразующее предприятие АО «Севуралбокситруда» занимается добычей боксита для алюминиевой промышленности страны, оно — главный источник рабочих мест и основной социальный партнёр.

Богат наш город не только «крылатой» рудой и лесами, богат добрыми, отзывчивыми людьми и даже Днями города. Спор о том, какую из дат считать главной, пока не решён: май 1758 года, когда началась история Петропавловского завода, 12 июля — день святых апостолов Петра и Павла, в честь которых назван наш храм и первое заводское поселение или ноябрь 1944 года, когда рабочий посёлок Петропавловский получил статус города.

В центре всех событий города была, есть и остаётся газета. Первый выпуск «Правды Севера» (так раньше называлась газета «Наше слово») вышел 24 апреля победного 1945 года.

Североуральцы ждут и любят газету, некоторые выписывают её десятилетиями, передавая эту добрую традицию от поколения к поколению.

Анна Панкевич, директор газеты «Наше слово». Фото: «Наше слово»

За свою многолетнюю историю газета «Наше слово» была зеркалом жизни городского округа.

Мы не гоняемся за сенсациями, а доносим до людей правдивую информацию, всё доброе и светлое, что происходит в Североуральске. Это и строительство домов, и установка новых игровых площадок, ремонт дорог и благоустройство улиц, фестивали и конкурсы, благотворительные акции и инициативы неравнодушных людей. Порой, чтобы рассказать обо всём, не хватает газетных полос.

У нас очень активны молодёжь и ветеранские организации. Свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения вносит «Боевое братство», состоящее из ветеранов Афганистана и Чечни. Именно они при поддержке городской администрации построили Аллею боевой славы.

Школьники из Центра «Остров» сами разработали проект «Георгиевский парк», а руководство города помогло его реализовать, и сейчас это излюбленное место отдыха горожан. «Молодёжный парк», что напротив городского ЗАГСа, теперь под бдительным надзором молодёжных объединений.

Североуральск с каждым годом хорошеет, и все вехи его расцвета и развития непременно отражаются на страницах главной городской газеты.