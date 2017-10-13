«Малахит» получил драгоценные деньги

Новый фасад в малахитовой цветовой гамме. Теперь Дом культуры «Малахит» оправдывает своё название. Фото: «Наше слово»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Во время прошлогоднего визита в Североуральск губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал выделить средства на ремонт Дома культуры «Малахит» в Черёмухово. В посёлке, где культурная жизнь стоит на высоком уровне и проводится масса мероприятий, здание ДК пришло в аварийное состояние.

На восстановление требовались десятки миллионов рублей, изыскать которые местный бюджет был не в состоянии. После проведения экспертиз специалисты пришли к выводу, что проще построить новое здание, нежели ремонтировать старое, но ни ремонт, ни снос и строительство нового помещения были местной власти не по карману.

Выступая на праздновании Дня шахтёра в ДК «Современник», Евгений Куйвашев пообещал, что в следующем году деньги на ремонт «Малахита» будут выделены. Обещание своё глава региона сдержал, и в 2017 году городской бюджет получил субсидию в размере 41 миллиона рублей.

Работы по фасаду завершаются, и уже чётко вырисовывается картина обновлённого здания в малахитовой цветовой гамме. Полностью завершена кровля, заменены оконные блоки, утеплён фасад, усилен фундамент, заменены системы отопления и вентиляции.

До начала ремонта. Фото: «Наше слово»

До первого снега строители должны завершить работы по благоустройству территории. На асфальтирование уйдёт более 950 тонн асфальта. Вокруг появятся новые бордюры, дорожки, подъездные пути. Так как погода у нас осенью непредсказуема, то у ремонтников каждый день на счету.

Внутренние работы не стоят на месте — заливаются полы, укрепляются перекрытия, штукатурятся стены. Сдача объекта запланирована на декабрь 2017 года, и судя по темпу работ, завершится ремонт точно в назначенные сроки.