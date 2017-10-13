Маленькие самолёты набирают большую высоту

Число учеников Александра Тараканова постоянно растёт, поэтому было решено расширить учебные мастерские. Фото: «Наше слово»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Александр Тараканов работает в школе №13 посёлка Черёмухово уже более семнадцати лет. Дети с удовольствием посещают его уроки технологии и черчения, ведь там можно мыслить и творить. Но особенно школьников привлекают занятия в авиамодельном кружке «Вертикаль». Для них это не только очередная возможность заниматься у любимого педагога, но и воплотить в реальность мечту детства.

История «Вертикали» необычна. Восемь лет назад Павел Зубов (тогда он вёл кружок авиамоделирования) принял решение переехать в Екатеринбург и передал коллеге двух смышлёных мальчишек — Евгения Битюгина и Рамиля Алиева.

— Я решил попробовать, меня это заинтересовало, — рассказывает Александр Тараканов. — Признаться, тогда в авиамоделировании я был полный ноль, по сути, это ребята меня всему учили. Единственное, что я умел делать, это проектировать и моделировать, надо было просто поменять задачу — переключиться на другой вид технического творчества.

Кстати, сейчас Павел Борисович Зубов работает педагогом отделения политехнического образования ГАОУ СО «Дворец молодёжи» в Екатеринбурге. Также он проводит обучающие семинары, где делится своим опытом с педагогами области.

— Целый год я работал в кружке с двумя учениками, а потом стал набирать других воспитанников. Так простое увлечение превратилось в увлекательный вид спорта, — продолжает Александр Тараканов.

Школа интерес конструкторов поддерживала, но дополнительного финансирования не выделялось, можно сказать, энтузиасты накапливали материальную базу самостоятельно. Первые модели самолётов делали из пенопласта, и все ребята были довольны такой красотой.

— В своё время нам очень помогла североуральская спортивно-техническая школа «ДОСААФ». Команде оплачивали не только выезды на соревнования, но и необходимые радиодетали и комплектующие.

Первую победу с российских состязаний по воздушному бою, которые проходили в Ульяновске в 2012 году, привёз пятиклассник Кирилл Голубев. В дальнейшем ученики Александра Тараканова не раз становились призёрами областных и российских фестивалей.

Активисты участвовали в областной выставке научно-технического творчества, которая проходила в рамках программы «Уральская инженерная школа». Теперь Кирилл Голубев — выпускник школьного кружка, он учится в авиационном колледже Верхней Салды.

Ряды юных изобретателей постоянно пополняются, поэтому полтора года назад школа приняла принципиальное решение расширить учебные мастерские. Так родился проект технопарка для одарённых детей, реализованного с помощью средств гранта конкурса «Территория РУСАЛа-2016».

Теперь три отремонтированные мастерские оснащены самым современным оборудованием.

Проявить свои таланты юным кулибиным помогли и шефы — шахта «Черёмуховская». Кроме того что РУСАЛ занимался ремонтом и частичной поставкой оборудования, шефы заменили в кабинетах освещение, подключили оборудование, завершили обустройство мастерской.

Проект буквально вдохнул новую жизнь в работу школьного кружка. По словам Александра Тараканова, дети загорелись новыми идеями. Планируется, что уникальный технопарк станет центром технического творчества Североуральского городского округа.