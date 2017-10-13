В поликлинике Североуральска не хватает медиков

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Читатели жалуются: в Североуральской поликлинике невозможно сдать анализы: талонов не дают, анализы не берут, предлагают сдавать платно в медицинском центре.

— Действительно, с 18 сентября были приняты меры по ограничению забора анализов, — прокомментировала ситуацию заместитель главного врача по медицинской части Анастасия Топорищева. — Важно отметить, что это касалось только плановых больных, для экстренных случаев всё оставалось без изменений, все анализы делались. Причина ограничений — наши сотрудники находились на больничных. Со вторника забор будет производиться в ежедневном режиме, правда, незначительно будет уменьшено количество забираемых анализов — до того времени, пока не выйдут с больничного все сотрудники. Если у гражданина срочная необходимость сдать анализы во время ограничений, можно подойти прямо ко мне и урегулировать вопрос. Ко мне с 18 сентября обратились два человека, которым нужны были результаты анализов для поездки на консультацию в область — и было сделано всё, что нужно. В целом же для плановых больных территориальной программой установлены сроки сдачи анализов — в течение двух недель с момента направления.

Она добавила, что проблема дефицита кадров не снята — вакантны должности врача лаборанта-диагноста, медицинского лабораторного техника. Новым специалистам готовы предоставить жильё и хорошую заработную плату.