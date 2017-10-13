В год экологии жители округа получили гранты… и саженцы

Семья Сидоровых из посёлка Третий Северный. Сергей, Наталья и сын Кирилл. Фото: Юлия Родченко

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Год экологии запомнится североуральцам «Зелёной волной». Этот экологический марафон, организованный Компанией РУСАЛ, объединил 14 городов России.

Все, кто мечтает подарить своей малой Родине новый уголок природы, представили свои проекты на грантовый конкурс РУСАЛа «Зелёная волна». Авторы лучших идей получили гранты на саженцы и необходимый садовый инвентарь.

На выигранные средства юные активисты движения «Зелёный дозор» посадили в Парке Победы яблони, рябины и липу. Ребята из Североуральского детского дома вместе с педагогами озеленили свою территорию кустовой сиренью.

Собственный розарий обустроили пациенты психоневрологического интерната. 24 кустика розы и пузыреплодника поселились во внутреннем дворике диспансера. А в посёлке Третий Северный появилась Аллея первоклассника. Молодую рябинку первоклашки высадили вместе с родителями и учителями. У каждого участника субботника теперь есть своё именное деревце, которое будет расти вместе с маленьким школьником.