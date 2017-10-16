Главой Серова хочет стать москвич

Александр Малков жил и работал в Серове, а в Москву переехал семь лет назад. Фото: Константин Бобылев, «Глобус»

В муниципалитетах области продолжаются конкурсные процедуры по выбору глав городских округов — где-то они подходят к логическому завершению, а где-то — в самом разгаре.

В Серове приём документов на конкурс по отбору главы городского округа закончился. На пост мэра заявились три кандидата. Первой подала документы нынешний руководитель муниципалитета Елена Бердникова. За ней — начальник управления производственно-технического комплекса Надеждинского металлургического завода Владимир Чертовиков и ведущий инженер отдела по эксплуатации и уборке дорожного хозяйства ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа» Александр Малков. Малков родился и вырос в Серове, трудился на металлургическом заводе вальцовщиком, а в столицу переехал семь лет назад.

В Алапаевске сегодня стартовал первый этап конкурса — проверка документов кандидатов: до сегодняшнего дня фамилии конкурсантов также не разглашались.

В Сосьве список людей, желающих возглавить округ, обнародуют только 20 октября, когда в муниципалитете закончится приём документов.

В Первоуральске, где с этого года возвращается одноглавая система управления, остался заключительный этап выборов. На должность главы городского округа претендуют два кандидата — управляющий делами администрации Александр Анциферов и и.о. главы администрации — Валерий Хорев. Комиссия одобрила на рассмотрение местной думы обоих претендентов, порекомендовав к утверждению на должность Валерия Хорева. Окончательное решение депутаты гордумы примут на заседании 26 октября.

Главой Белоярского городского округа депутаты вчера избрали Андрея Горбова,который в своё время руководил Камышевской и Белоярской поселковыми управами и исполнял обязанности замглавы администрации городского округа. За его кандидатуру проголосовали 14 из 18 народных избранников. Ещё по одному голосу получили два других кандидата — бывший замглавы городского округа по экономике Эдуард Карелин и экс-глава Белоярки Александр Привалов.