Областной минсельхоз попросил увеличить средства на газификацию сёл

Людмила Бабушкина отметила: «Важно, чтобы до каждой деревни дошло то качество жизни, которое есть в крупных городах, а для этого сёла нужно газифицировать». Фото: Станислав Савин

В Свердловской области газифицировано менее одной пятой сельских населённых пунктов. Об этом на выездном заседании комитета по аграрной политике свердловского Заксобрания заявил и.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв. Он также попросил депутатов оказать поддержку в увеличении финансирования на данную статью расходов.

— С каждым годом финансирование из федерального бюджета снижается, а из областного никак не компенсируется. В то же время в других регионах газифицирована значительная часть сельских населённых пунктов, — отметил Дмитрий Дегтярёв.

Председатель комитета Сергей Никонов отметил, что вопрос поднимается уже не первый год, а с просьбой содействовать увеличению расходов на газификацию сёл выступает не только областной минсельхоз.

— Безусловно, показатель в 17 процентов газифицированных территорий нас не радует, и мы каждый год бьёмся за то, чтобы увеличить финансирование, — рассказал он «ОГ». — В прошлом году мы дополнительно выделили 200 млн рублей, и самое обидное, что это — капля в море. Я думаю, что вместе с исполнительными органами власти мы сформируем правильную позицию и в ближайшие годы будем продолжать увеличение бюджетных ассигнований.

В прошлом году в Свердловской области в сельской местности было построено 57 километров газовых сетей, в текущем году будет построено ещё 50. Один из последних сданных объектов — газопровод в селе Тупицино Пышминского ГО, который позволит газифицировать восемь населённых пунктов.

— Пуск газопровода даст возможность серьёзного развития местных сельхозпредприятий и повышения качества жизни людей. Важно, чтобы до каждой деревни дошло то качество жизни, которое есть в крупных городах, — отметила во время рабочего визита в территорию председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.