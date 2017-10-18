Первоуральский «Донбасс». Жизнь после «войны»

В феврале 2016 года «ОГ» написала о многоквартирном доме на Заводской, 14 в Вересовке, в котором в 1995 году произошёл взрыв бытового газа, в результате чего 45 семей остались ждать переселения из полуразрушенного дома. Фото: Павел Ворожцов

В феврале 2016 года «ОГ» написала о единственном в России жилом многоквартирном доме (на Заводской, 14 в Вересовке) с руинами вместо одного из подъездов. После взрыва бытового газа в 1995 году 45 семей остались ждать переселения из полуразрушенного дома, но дождались его только спустя 22 года. После вмешательства СМИ и общественных организаций. На днях «ОГ» стало известно, что к следующей осени жильцы «первоуральского «Донбасса» переедут в новостройку, а местную достопримечательность после демонтажа обрушенных конструкций приспособят под жильё маневренного фонда.

«Жильцов отправили на каникулы»

Журналистов жильцы дома в Вересовке видят чаще, чем почтальонов или коммунальщиков: за последние два года их навестили корреспонденты из несколько десятков областных и российских СМИ. Сами жители дома поначалу относились к визитам прессы со скепсисом. Пока обитатели дома писали во все инстанции, жалуясь на подвижки здания, протечки в крыше, промерзающие стены и неприятное соседство с облюбовавшими пустой подъезд наркоманами, в городском округе сменилось шесть мэров. Главы периодически задавали себе гамлетовский вопрос: «Расселить или не расселить»? И… закрывали на местный «Донбасс» глаза. В стране такие объекты расселяют, как правило, в течение нескольких месяцев после ЧП, а этот дом даже попал в программу капремонта на 2024–2026 годы.

Несмотря на то, что часть дома выглядит как после бомбёжки, квартиры в нём покупали, причём по символической цене (например, «двушку» можно было купить за миллион). Некоторые приобретали здесь жильё в надежде на скорое переселение. Фото: Павел Ворожцов

В феврале прошлого года замглавы администрации по ЖКХ Артур Гузаиров в комментарии «ОГ» сообщил, что дом намерены восстановить, демонтировав развалины, но сначала надо найти деньги на экспертизу — всего потребуется около четырёх миллионов рублей. Жильцы платить из собственных карманов почти по 90 тысяч рублей отказались. В итоге деньги выделили из муниципальной казны.

Обследование дома и разработку проекта его укрепления доверили местной проектной компании «Проект 12». В заключении специалисты указали, что пока дом вполне пригоден для проживания, если «спилить» аварийную часть дома и укрепить и утеплить внутреннюю стену, ставшую внешней.

Конструкции здания укрепили, но эта мера — временная. Фото: Павел Ворожцов

— Дом не в аварийном состоянии, но за 20 лет временное усиление, сделанное после взрыва, пришло в негодность, — объяснил директор фирмы «Проект-12» Станислав Анфиногенов. — Если говорить образно, пациент болен, и за его состоянием нужно тщательно наблюдать.

В мае аварийную часть дома обнесли забором и приступили к демонтажу, а жильцов примыкающего к дому подъезда на время демонтажа отправили «на каникулы».

Разрушенную часть дома обнесли забором во избежание несчастных случаев, но фактически туда можно попасть беспрепятственно, как и прежде. Фото: Павел Ворожцов

— На три месяца расселялись кто куда. Мы с семьёй снимали квартиру в Битимке — аренду оплатила администрация, — рассказывает жительница дома Татьяна Макарова.

Но расчистить руины не удалось: обитатели дома испугались: «А вдруг здание сложится как карточный домик?» После этого проблемным домом заинтересовался Следственный комитет. В отношении директора Первоуральского муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства», который дал разрешение на реконструкцию без фактического отселения людей, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Разрушенный подъезд успело украсить не одно поколение юных художников. Фото: Павел Ворожцов

— Для расследования уголовного дела была сформирована усиленная следственная группа, в которую вошли следователи по особо важным делам, следователи-криминалисты и сотрудники следственного отдела по городу Первоуральску областного СКР, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления СК России Валерия Задорина.

К жильцам Валерий Задорин приехал лично и распорядился признать их потерпевшими по уголовному делу. Специалисты перелопатили всю документацию по дому, несколько раз допрашивали жильцов и собирали все публикации по Вересовке — с запросом обращались и в редакцию «ОГ».

Сейчас дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.

«Как-нибудь перезимуем»

На дверях подъездов пятиэтажки ещё висят объявления: «29 сентября состоится собрание жителей дома № 14». Три недели назад руководители мэрии приехали к жильцам с… проектом нового 45-квартирного жилого дома. Глава региона Евгений Куйвашев распорядился выделить средства из резервного фонда для строительства нового дома, в который будут переселены жильцы пострадавшего дома.

Земельный участок для новостройки нашёлся на окраине Вересовки.

Как сообщили в областном минстрое, по результатам проведённого в сентябре электронного аукциона Управление капитального строительства Свердловской области заключило государственный контракт с компанией «Стройтэк» на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации для строительства. Проектно-сметная документация уже передана на государственную экспертизу. До конца года проведут аукцион на выполнение строительно-монтажных работ.

С жильцами дома встретились замгубернатора Сергей Швиндт и представители министерства. Демонтаж распорядились отложить до выезда жильцов. Квартиры попросили оставить в максимально хорошем состоянии: после ремонта дом будет использоваться в качестве маневренного жилья.

— Нам сообщили, что губернатор распорядился выделить на новый дом около 150 миллионов рублей, а три недели назад уже показали место, где будет наш новый дом, на днях там работал трактор, подготавливал площадку, — говорит Татьяна Макарова. — Пообещали закончить к сентябрю: следующую зиму уже будем встречать в хорошем доме. В этом году как-нибудь перезимуем: нам утеплили и стены, и чердак. Главное, что 22-летняя жилищная эпопея наконец закончится.