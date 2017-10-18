В посёлке Уральском начался дворовый спор с участием депутата

В разговоре с «ОГ» глава местной администрации Игорь Сыропятов и глава муниципального образования Владимир Рыжков опровергли информацию о выделенных средствах и проведённых работах. Фото: Елизавета Мурашова

Жители закрытого посёлка Уральский, минуя местную администрацию, обратились с жалобой в область. Яблоком раздора стал один из дворов города — между домами 103 и 105 по улице Капитана Флерова, в последнем из которых располагается местная администрация.

О возникшем конфликте стало известно благодаря публикации в соцсети депутата Заксобрания области Дмитрия Ионина. По словам Ионина, возмущение жителей вызвало то, что чиновники благоустроили за 966 с лишним тысяч рублей двор, который располагается между зданием администрации и домом, в котором большинство из этих чиновников якобы и проживает. Депутат в разговоре с «ОГ» подтвердил то, что со своей стороны он направил запрос с указанными фактами в областные правительство и надзорные органы.

Однако в разговоре с «ОГ» глава местной администрации Игорь Сыропятов и глава муниципального образования Владимир Рыжков опровергли информацию о выделенных средствах и проведённых работах.

— Это, наверное, не про наш посёлок. Никто никаких денежных средств на благоустройство не выделял, не проводится никаких работ, — засомневался Владимир Рыжков.

По словам Игоря Сыропятова, указанный двор и правда включён в муниципальную программу благоустройства. Вот только работ там никаких не проводилось, да и очередь до них дойдёт нескоро. Первыми на очереди числятся дворы у домов №114 и 115 по той же улице.

Сыропятов опроверг и другие пункты из заявления депутата. Сумму в 966 тысяч рублей, якобы потраченную на благоустройство двора, по всем документам увидеть можно лишь в смете, приложенной к заявке от дома №103. Заявление на предоставление субсидий из областного бюджета удовлетворено на региональном уровне удовлетворено не было.

— В этом году на дворы в Уральском не потрачено ни копейки. Земля посёлка находится в федеральной собственности и передана в оперативное управление Минобороны. Из федеральной программы «Комфортной городской среды» посёлок Уральский исключён, — отметил Игорь Сыропятов. Если верить заявлению жителей через Ионина, то в доме 103 живут только лишь чиновники. По факту можно сказать, что живёт в этом доме шесть семей и только один чиновник — глава администрации. Его соседи — директор диспетчерской службы, школьный учитель, пожарные, дворник, водитель автобуса.