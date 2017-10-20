Жители сёл болеют за медицину

Валерий Еремеев отметил, что в планах строительство новых ФАПов в сёлах Урмикеево и Шокурово. Фото: «Новое время»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Глава Нижнесергинского муниципального района Валерий ЕРЕМЕЕВ в этом году переизбрался на третий срок. В интервью «ОГ» он рассказал, что будет происходить с медициной в сёлах, какие предприятия набирают мощность и где в ближайшие годы появится газ.

— Валерий Васильевич, недавно вас избрали главой района на новый пятилетний срок. Это значит, что у вас серьёзные планы по развитию района?

— Планы действительно большие. Сейчас мы готовим стратегическую программу развития до 2030 года на основе программы «Пятилетка развития». После обсуждения с населением, с главами муниципальных образований, с депутатами она будет принята.

— Насколько нам известно, в Нижнесергинском районе реализуется ряд больших инвестиционных проектов?

— По данным статистической отчётности, на территории района зарегистированы 564 предприятия, 846 предпринимателей, 32 крестьянско-фермерских хозяйства. Приоритетный международный инвестиционный проект реализует на территории Михайловского муниципального образования российско-бельгийское предприятие ООО «Пролайм». На ближайшие пять лет предполагаются инвестиции около шести миллиардов рублей в производство известкового завода.

На Михайловском известковом карьере в 2017 году планируется строительство обжиговых мощностей, и сегодня отгружается около 1,5 тысячи вагонов сырья в месяц. Мы выходим на международный рынок резинотехнических изделий. Наши предприятия приняли оборонзаказы, делают изделия для танка «Армата», для ракетных установок. Предприятия среднего бизнеса заняли свою нишу на рынке машиностроительной промышленности, литейных технологий, изготовления бурового инструмента, в механообработке.

Появились частные вложения в сельское хозяйство. Пример — посёлок Красноармеец, там ООО «Торговая Компания» вернуло в оборот землю, закупило крупный рогатый скот (460 голов), построило мини-молзавод, сыродельню.

Сохранён потенциал наших основных предприятий. Динамично развивается ОАО «Уральская фольга», ежегодно растет объём промышленного производства АО «HЛMK-Урал», ОАО «Уралбурмаш». Уверенно развивается дорожно-строительная компания «Жасмин».

— Вы ежегодно встречаетесь с населением каждой территории района. И последние месяцы этого года не стали исключением. Скажите, о чём в основном идёт разговор с людьми?

— Действительно, регулярно встречаюсь с населением, общественными и религиозными организациями. Это хорошая трибуна для откровенного разговора с жителями. И, конечно, это повод проинформировать о сегодняшнем экономическом потенциале района.

Общаясь с людьми, видно, что есть моменты, которые мы не всегда замечаем, но которые влияют на настроение, на чувство защищённости. Где-то речь идёт об уличном освещении, а где-то, например, об отсутствии полноценной системы пассажирских перевозок. Или жители удалённых населённых пунктов лишены устойчивой телефонной связи, своевременных и качественных медицинских услуг.

Я провёл более 60 встреч. Побывал практически во всех населённых пунктах. Основной вопрос, который задают жители сельских территорий, касается здравоохранения. И тот некомплект врачей, который сегодня есть в ЦРБ, тревожит население.

Важно сохранить медицину в сёлах, продолжить программу строительства новых ФАПов в Урмикеево, в Шокурово. Нам надо расширять ФАП в селе Кленовском. А в более широком плане — необходимо на законодательном уровне закрепить в медицинских учрежденниях молодых специалистов, обеспечив им жилищные льготы.

Реализовывается федеральная программа «Комфортная среда». И первые денежные средства — 6 миллионов рублей получили Верхние Серги, Михайловск — 4,5 миллиона рублей. Идёт масштабное жилищное строительство в Дружининском городском поселении. Всё это люди видят и оценивают.

— Собираетесь ли вы включить в план развития района такие ключевые вопросы, как дороги до Старобухарово и Малинового, газификацию сельских населённых пунктов?

— Повторюсь, в числе первоочередных задач — организация сельского здравоохранения. Реконструкция образовательных учреждений, ликвидация вторых смен в школах района. Строительство школьных спортивных площадок и стадионов. Практически все школы надо ремонтировать, особенно сельские. В обновлении нуждается материальная база детских садов.

Управление автомобильных дорог подтверждает включение дороги Бисерть — Старая Бухара в план строительства на следующий год, проект уже выполнен. Дорогу на Малиновый будем заявлять в программу при согласовании областного и нашего консолидированного бюджетов.

Сейчас готовится программа газификации сельских населённых пунктов. Это прямые полномочия муниципального района. Газификация посёлка Красноармеец заявлена на следующий год. Начинаем готовить схему газоснабжения сёл Урмикеево, Шарама, Уфа-Шигири, Тюльгаш, Шокурово, Аракаево.

— Валерий Васильевич, в последние годы сохраняется много добрых традиций, инициированных вами. Это и районный фестиваль «Добрые встречи», участниками которого являются представители старшего поколения. Это и выставки-конкурсы местных художников, и поддержка детского спорта. Какие ещё проекты в планах?

— Сохранение традиций всегда было важным для меня. Фестиваль «Добрые встречи» стартовал в День пенсионеров в прошлом году. И когда я увидел этот калейдоскоп коллективов, то возникло желание сделать его ежегодным. В четвёртом квартале мы примем программу развития детского спорта. У нас работает пятая смена в летнем лагере «Спутник», где собираются лучшие спортсмены из школ района. И мы видим, насколько вырос у нас потенциал детского спорта. Будем возрождать школьные и межшкольные соревнования по футболу, волейболу, нормам ГТО.