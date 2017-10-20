Куда поехать в выходные? Три подсказки для туриста

Парк — особо охраняемая природная территория. Его площадь составляет 12 700 га. Основной объект — река Серга с её скалами, пещерами, урочищами. 22 объекта имеют статус памятника природы областного значения. Фото: «Новое время»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

К 2018 году на Среднем Урале должно появиться 12 туристических кластеров. Наряду с уже созданными в Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала» и «Река Чусовая» рассматривается создание туристического пути в Нижнесергинском муниципальном районе на базе природного парка «Оленьи ручьи», конной базы отдыха «Новая Ельня», санатория «Нижние Серги».

1. «Оленьи ручьи»

В 100 километрах к западу от Екатеринбурга расположился живописный уголок уральской природы. Здесь действительно есть на что посмотреть: высокие лесистые горы, быстрые реки, отвесные скалы и многовековые хвойные леса. В этих местах находится всемирно известный природный парк «Оленьи ручьи», где практически нетронутая человеком уральская природа предстаёт во всей красе.

В этой экологически чистой зоне находится конно-туристическая база «Новая Ельня». Конные маршруты пролегают по территории парка «Оленьи ручьи» и его окрестностям.

2. Санаторий «Нижние Серги»

На южной окраине Нижних Серёг находится один из старейших российских санаториев. Комплекс жилых и лечебных корпусов расположен на скалистом берегу реки Серги среди живописного елово-пихтового леса.

Годом основания санатория «Нижние Серги» принято считать 1840-й. Санаторий был возведён на средства хозяина местных Сергинских заводов Константина Губина. К открытию были построены главное здание санатория и жилые помещения для больных и персонала.

Санаторий «Нижние Серги» приобрёл широкую известность благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом. Фото: «Новое время»

В настоящее время — это один из лучших санаториев Урала: многопрофильный, круглогодичный, с обновлённой медицинской базой, которая регулярно пополняется новыми видами лечения и диагностики.

— Помимо традиционного отдыха и лечения, в нашей здравнице активно развиваются и другие направления, — рассказывает директор санатория «Нижние Серги» Алексей Детков. — Летом у нас был большой детский оздоровительный лагерь. За три смены в нём отдохнули около 350 детей. Сейчас по линии фонда социального страхования и министерства социальной политики проходят лечение дети-инвалиды, ветераны труда. Всё более популярными становятся туры выходного дня. Приезжают целыми семьями. Эта программа больше уже связана с развитием туризма. Мы организуем экскурсии в природный парк «Оленьи ручьи», конно-туристическую базу «Новая Ельня», в музеи Нижних Серёг, Михайловска, Верхних Серёг.

3. Татарская слобода

В 2013 году стартовал проект «Уральская татарская слобода» при поддержке постоянного представительства Республики Татарстан и губернатора Свердловской области. Местом реализации проекта стал посёлок Новая Ельня Нижнесергинского района области.

Далее на очереди в Татарской слободе строительство пекарни, пруда, крестьянского подворья, дома ремесленника. Фото: «Новое время»

Татарская слобода задумана как живая историческая экспозиция. Первым зданием этого проекта, построенным к середине декабря 2013 года, стал терем Кыш Бабая. Это большой рубленый терем высотой более 11 метров. В декабре 2014 года открыта кузница. В марте 2015 году запущена ветряная мельница, осенью открыта крепостная стена со сторожевыми башнями. Причём все объекты Татарской слободы не муляжные, а реально действующие. Ветряная мельница мелет муку настоящими каменными жерновами, которым более 200 лет. Они приводятся в движение при помощи ветра. Кузнец в кузне может выковать для вас и при вас настоящую подкову, а по крепостной стене можно пройтись дозором от одной сторожевой башни до другой.

Цифра 70 000 человек в год посещают природный парк «Оленьи ручьи»