Фольклорный ансамбль из Уфа-Шигири выступил в Крыму

Коллектив «Райхан» был украшением фестиваля. Фото: «Новое время»

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Фольклорно-этнографический коллектив «Райхан» из деревни Уфа-Шигири Нижнесергинского муниципального района представил татар Свердловской области на международном фестивале-конкурсе «Алтын Майдан — Крым-2017».

Фестиваль прошёл в селе Межводное Черноморского района Республики Крым. В его рамках оценивались по номинациям выступления 67 творческих коллективов из 40 регионов России и стран зарубежья. Коллектив «Райхан» представил фольклорно-музыкальную композицию с элементами народных танцев, игр, традиционными костюмами — платьями и передниками, вышитыми тамбурным швом.

По итогам «Райхан» занял 1-е место в номинации «Хореография» и 2-е место в номинации «Вокал. Этноэстрада. Ансамбль».