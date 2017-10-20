Спортсмен из Михайловска левой рукой взял серебро, правой — бронзу

Дмитрий Зуйков занимается армрестлингом два года. Сейчас тренируется на базе Горного университета. Рассказывает, что в спорт пришёл случайно: в родном Михайловске принимал участие в традиционной борьбе на Сабантуе. Фото: пресс-служба УГГУ

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В столице Венгрии, Будапеште, прошёл чемпионат мира по армрестлингу среди юниоров. В составе сборной России выступал воспитанник Михайловского спорткомплекса Дмитрий Зуйков. Он завоевал серебро в борьбе левой рукой и бронзу — в борьбе правой.

— Дмитрий выступил просто блестяще, лишь недостаток опыта выступления на соревнованиях столь высокого ранга не позволил подняться на высшую ступень пьедестала, — отметил директор Михайловского спорткомплекса Роман Пономарёв.