Новая «1000 дворов»: на этот раз жители тоже платят

И.о. министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко устроили рейд по дворам Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Во дворах Екатеринбурга, где раньше и лавочек-то не было, теперь появились детские площадки, спортивные тренажёры и даже скейтпарк. И.о.министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко проверили, как идёт благоустройство, и выслушали благодарности и замечания от жильцов. Есть предположение, что в отличие от программы «1000 дворов», этот проект окажется эффективным.

Проект «Формирование комфортной городской среды» в этом году реализуется в 33 муниципалитетах — это 99 дворов и 34 общественно значимых зон. В разговоре с журналистами Николай Смирнов отметил, что все работы по благоустройству в уральской столице планируется закончить к 31 октября, в муниципалитетах — к 30 ноября. Практически по всем 14 дворам в Екатеринбурге работы выполнены.

Теперь во дворе дома №54 по улице Агрономической красуется просторная игровая площадка для детей. Здесь планируют проводить мероприятия, а зимой поставить новогоднюю ёлку. Кроме того, во дворе обустроена ограждённая площадка для выгула собак. Из того, что было во дворе раньше, осталась лишь деревянная горка — её покрасили в яркие цвета, и теперь она сочетается с общим ансамблем.

В соседнем дворе, на площадке между домом 40а на Агрономической и школой №61, появился самый настоящий спортивный комплекс. Здесь установили несколько фигур для скейтбордистов, там же появилась площадка для занятий баскетболом и футболом, огороженная сеткой. Как рассказала жительница дома Елена Нестерова, этот комплекс двору был очень нужен — маленьких детей в доме почти нет, а подросшим «заняться во дворе нечем, кроме распития пива на лавочке». На обустройство этих дворов потратили 11 миллионов рублей, из этой суммы софинансирование от жильцов составило 11 процентов — такое решение было принято самими жильцами на собраниях.

Даниил Лейс рассказал, что площадку ему показали друзья — на следующий день парень вновь отпросился у родителей, чтобы осваивать свой скейт. Фото: Алексей Кунилов

На вопрос журналистов о том, зачем нужен финансовый вклад от жителей, Владимир Гейко ответил чётко: если жители не делают свой посильный вклад, долго площадка не проживёт.

— Давайте вспомним программу «1000 дворов»: мы видим, если жители не принимали финансовое и трудовое участие, то, к сожалению, через три-четыре года эти дворы приходят в своё изначальное состояние. Если житель принял непосредственное участие, он будет более бережно относиться, но самое главное, если он платит, то он следит за качеством выполненных работ, — отметил Владимир Гейко. Дополнительных трат после благоустройства жильцам ожидать не стоит. Николай Смирнов дал понять, что обслуживание площадок входит в содержание территории, а «если кто-то будет просить, отвечайте, что Смирнов сказал — фиг!».

На встречу с главой ведомства вышли не только те, кто доволен обновлением территории. Например, Галина Егоровна из дома 40а жаловалась на то, что во дворе вырубили деревья. Ей объяснили, что старые деревья стали попросту опасны, поэтому на площадке высадили новые, к которым впоследствии будут подсажены другие растения.

— Сначала наши жильцы возмущались, но теперь мы обеими руками за. Те деревья — это старое поколение, им всем по 60 лет, а сейчас молодые посадили: жасмин — это же запах какой будет! — порадовалась старшая по дому 40а Валентина Истомина.

Вторым двором, который посетили гости, стал двор на Амундсена, 59 — там также установили детскую площадку и тренажёры. На этих тренажёрах занимаются не только молодые люди, но и пожилые. Делегацией была замечена старушка, которая во время визита как раз занималась спортом, но, постеснявшись, сбежала от лишнего внимания. На обустройство этого двора, в котором уже вовсю резвится ребятня, потратили порядка пяти миллионов рублей.

Из федерального бюджета нашему региону по проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году было выделено порядка 350 миллионов рублей, в следующем году сумма увеличится почти втрое — до 900 млн. В этот же проект включены работы по благоустройству набережной Исети: в этом году на эти цели будет направлено 33 миллиона, в следующем году объём финансирования составит не менее 100 миллионов рублей.

Сейчас готовится программа на 2018–2022 годы, а общественные комиссии районов города до 15 ноября принимают заявки от жильцов, которые хотят, чтобы их дворовую площадку благоустроили. Специалисты отметили, что в приоритете будут заявки от тех дворов, где не обеспечен минимальный перечень — асфальтирование, освещение, наличие скамеек и урн.