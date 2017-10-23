Харитоновский парк Екатеринбурга отреставрируют только к 2023 году

Так будет выглядеть воссозданная беседка-ротонда дореволюционных времён. Фото: ООО «Гуар»

Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) по УрФО определилось с судьбой Харитоновского парка в Екатеринбурге. Он будет восстановлен только к 300-летию города.

Первый в городе

Харитоновский парк — первый общественный сад Екатеринбурга, он появился в 20-х годах XIX века рядом с усадьбой знаменитых уральских купцов Харитоновых-Расторгуевых. Парк был обустроен в английском стиле — с искусственным водоёмом, беседкой-ротондой, гротом и ещё одной — китайской — беседкой над ним.

Главной достопримечательностью парка в дореволюционные годы была беседка-ротонда, спроектированная знаменитым на Урале архитектором Михаилом Малаховым. От этой доминанты к пруду спускалась трёхлучевая лестница.

В наши дни мало кто помнит, как бил фонтан из ротонды, построенной в советские годы на острове. В ходе реконструкции парка замысел архитектора Емельянова будет восстановлен. Фото: Алексей Кунилов

При этом в 30-е годы прошлого века молодой советский специалист Владимир Емельянов построил ещё одну ротонду — на острове посреди пруда. Стараниями того же архитектора был добавлен переходной мостик на остров, а из самой ротонды начал бить фонтан.

В настоящее время парк находится в весьма унылом состоянии. Городские активисты не раз пытались привести первый сад Екатеринбурга в порядок — то скамейки установить, то просто прибраться, — но их старания оказывались тщетными. В результате стало очевидным, что без серьёзных финансовых вливаний обветшавший парк не восстановить. И такие деньги может выделить только федеральный центр, в чьей собственности находится Харитоновский парк.

Светлое будущее

АУИПИК по УрФО разрабатывало проект реставрации первого екатеринбургского городского сада несколько лет. В этом году титанический труд был завершён. Итак, согласно проекту, в Харитоновском парке получат вторую жизнь обе ротонды — и появившаяся до революции, и построенная после неё.

А теперь самое интересное: подрядная организация для проведения восстановительных работ ещё не определена, сказано в официальном ответе АУИПИК по УрФО на запрос «ОГ». Это значит, что приводить первый сад Екатеринбурга в надлежащий вид начнут не раньше следующего года. Учитывая, что в 2018 году город принимает чемпионат мира по футболу, начало реставрации, скорее всего, перенесут на 2019 год.

Но и это ещё не всё. Общая стоимость работ по благоустройству Харитоновского парка определена в сумме 372 миллиона рублей. Однако проведение работ «возможно при наличии финансирования из федерального бюджета», сказано в документе. А вот когда это «наличие» появится, в документе не сказано. Остаётся надеяться, что светлое будущее всё же наступит.

— В связи со значительным объёмом работ по благоустройству парковой территории и ремонтно-реставрационных работ по воссозданию малых архитектурных форм, в соответствии с научно-проектной документацией, на реализацию проектных решений потребуется от двух до пяти лет, — сообщает АУИПИК по УрФО в своём официальном ответе.

В связи с этим федеральная структура обещает, что Харитоновский парк «встретит своих гостей к 300-летию Екатеринбурга». То есть только в 2023 году. При этом на время реконструкции парк будет закрыт для посетителей — либо частями, либо полностью.