Паромщик, Герасимов и «Му-му»

За 200 лет существования деревни Городок от неё осталось всего две улицы «в три дома» и десять постоянных жителей. Однако в деревне есть свой паромщик, а также бар «Му-Му» и даже «ресторатор» Геннадий Герасимов (на фото). Фото: Павел Ворожцов

В Таборинском районе, за рекой Тавдой, есть крошечная деревенька, которая называется как одноимённая песня из репертуара Анжелики Варум — Городок. Почему первые поселенцы, приехавшие сюда в 1812 году, решили назвать поселение Городком, сказать сложно. Сейчас в деревне — всего две улицы «в три дома» и десять постоянных жителей. Городок оживает время от времени благодаря дачникам, да ещё грибникам и рыболовам, которые часто приезжают в живописное место. Для последних местный предприниматель открыл мини-отель и бар.

Соединяет берега

Единственный способ добраться до Городка, окружённого озером и рекой Тавдой — паромная переправа, которая работает с весны и до поздней осени. Кроме обитателей Городка, паром возит на противоположный берег, к деревне Кузнецово, жителей ещё двух населённых пунктов — Пальмино и Иксы. Переправляются через реку вместе с автомобилями: на понтоне одновременно умещаются четыре легковушки или два грузовика.

Паром «Тавда-5» приходит через несколько минут после того, как мы прибываем на переправу. Расписание здесь скорее формальное: паром курсирует от берега к берегу в зависимости от наличия на них пассажиров. Для местных жителей (их список — всегда под рукой у работника переправы) проезд бесплатный: их доставка оплачивается из средств районного бюджета.

Управляет паромом тавдинец Константин Саватеев. Нынешняя навигация для него — уже седьмая. На то, чтобы раз в год перегнать судно из Тавды в Кузнецово за сто с лишним километров, уходит около 12 часов. Сами рейсы занимают не больше десяти минут вместе с погрузкой автомобилей. Не успеет паром развернуться, как уже пора причаливать к другому берегу — морской болезнью вряд ли заболеешь.

Управляет судном тавдинец Константин Саватеев: для него нынешняя навигация — уже седьмая. Фото: Павел Ворожцов

Пристанище для рыбаков

Первое, что видишь на въезде в деревню после «припаркованных» на берегу лодок — сарайчик размером три на три метра. На вывеске — изображение тургеневского дворника Герасима и надпись «Бар «Му-му». Ни барменов, ни поваров внутри заведения не видно. Вокруг — тоже ни души. Через несколько минут из дома напротив к нам выходит владелец сарайчика.

— Почему «Му-му»? — спрашиваем его. Владелец смеётся:

— Моя фамилия — Герасимов, вот друзья и заказали в шутку вывеску. Теперь это местная достопримечательность.

Как рассказал Геннадий Герасимов, на самом деле питейное заведение с оригинальным названием — не что иное, как обычная летняя кухня для постояльцев его мини-гостиницы. Гостиницей служит тракторный вагон-дом передвижной модели «Кедр», которым мужчина обзавёлся несколько лет назад.

— Здешние места богаты грибами, ягодами и рыбой, а остановиться было негде, вот и нашёл выход, — объясняет Геннадий, показывая нам вагон.

Внутри мини-отель похож на два купе со спальными полками, одновременно здесь могут разместиться восемь человек. Между купе — импровизированная кухонька со столиком, раковиной и электроплитка. Все остальные удобства — на улице. Не люкс, но жить вполне можно. Койко-место обходится в триста рублей в сутки. Ещё три спальных места находятся в доме Геннадия, но они стоят дороже.

В стенах «бара» готовят и трапезничают сами постояльцы гостиницы — охотники, грибники и рыболовы. Внутри стоят большой деревянный стол, холодильник и плитка, рядом с баром — мангал для шашлыков. Пока гостиница пустует — «не сезон», но в тёплое время в Городок приезжают гости из разных городов области, а недавно гостиницу облюбовал москвич.

Остались только детские саночки

Сейчас импровизированный кемпинг на въезде — единственный объект социальной инфраструктуры в Городке. Когда-то, по словам старожилов, всё было иначе.

— Деревня существует с 1812 года. Первые поселенцы переехали сюда из Кузнецовой, в их числе была и моя родная тётя. С её слов я и записывал историю Городка, — рассказал житель деревни, 75-летний Владимир Тренин. С того времени, по его словам, сохранилось несколько домов. В том числе и тот, который достался Владимиру Дмитриевичу в наследство от родителей. В отличие от ряда соседних домиков, которые были построены позже, но без хозяйского присмотра уже покосились или вообще рухнули, этот дом выглядит очень бодро: основатели Городка строили на совесть.

Раньше подсобное хозяйство Владимира Тренина насчитывало несколько десятков голов скота, сейчас это только три козочки. Фото: Павел Ворожцов

Тогда же, во времена отрочества Александра Пушкина, в деревне было построено здание школы-четырёхлетки.

— В этой школе я когда-то учился и сам, — рассказывает Владимир, показывая на здание без окон и дверей. — В одной половине были два школьных класса, в другой жила уборщица. Школу закрыли ещё до перестройки: после того как учительница умерла, ей не смогли найти замену.

Сейчас о том, что раньше в здании была школа, напоминают только оставленные кем-то детские саночки.

Сам Владимир Тренин переехал сюда в восьмидесятых вместе с супругой и устроился управляющим совхоза, где насчитывалось около двухсот голов скота.

В личном подсобном хозяйстве супруги держали полсотни коз и трёх коров.

— С возрастом ухаживать за ними стало тяжело. Последнюю корову сдал два года назад, оставили только трёх козочек, — рассказывает Владимир. Кроме него, скотину держат ещё во дворах. Отпускать животных на вольный выпас здесь не боятся: из деревни никуда не денутся.

Сейчас в деревне зарегистрированы 26 человек, но по факту проживает меньше. На одной улице с Владимиром живут его брат и племянник, у которых он часто бывает в гостях. К необходимости ездить через реку сельчане давно привыкли, как и работники социальной сферы, которые тоже добираются до Городка на пароме.

Прямо возле дома Владимира Тренина стоит телефон-автомат. Он появился здесь в начале двухтысячных, после того, как президент поручил оснастить все населённые пункты телефонной связью, но популярностью устройство не пользуется: практически у всех есть сотовые или стационарные телефоны. Даже вечером в Городке светло как в городе: на обеих улицах всегда горят фонари. В следующем году администрация Кузнецовского сельского поселения запланировала работы по грейдированию в деревне дороги — стройматериалы будут доставлять так же, по воде.

За двести с лишним лет Городок уменьшился в разы, из крупного селения превратившись в деревеньку с «улицами в три дома». Из-за своей территориальной обособленности он быстрее других сельских населённых пунктов ощутил на себе последствия урбанизации, но благодаря этой же обособленности сохранил свою самобытность.