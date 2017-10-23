Когда откроют Макаровский мост, знает только прораб Форточкин

Сегодня на Макаровском мосту. Никаких признаков, что работы будут скоро завершены. Фото: Владимир Мартьянов

В начале текущей недели в Екатеринбурге планировали открыть движение по Макаровскому мосту, реконструкция которого началась в июле. Движение по мосту было полностью закрыто 7 октября — с тех пор горожане испытывают серьёзные неудобства. В понедельник выяснилось, что движение по путепроводу в начале недели не откроют, а городские власти не готовы назвать дату нового дедлайна.

Напомним, в начале октября пресс-служба администрации сообщала «ОГ», что работы идут без опозданий, и откроют для движения мост 23 октября. Однако в прошедшую пятницу, 20 октября, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб побывал на объекте, где объявил о том, что мост будет открыт 24 октября. Представители подрядчиков на встрече отметили, что согласно плану с 23 октября на мосту запустят однопутное реверсивное движение трамваев и по одной полосе для машин в каждом сообщении. Однако это сможет произойти только при положительных результатах испытаний, проведённых в воскресенье.

— Поезжайте на мост, найдите прораба Форточкина, который расскажет, когда допилит. Мы с удовольствием прочитаем у вас, когда мост откроется, — прокомментировали в комитете по транспорту. На вопрос о том, прошла ли запланированная приёмка 21 октября, специалисты также посоветовали узнать у загадочного Форточкина.

На данный момент в Москве идёт оценка испытаний, которые проводились на мосту 22 октября. В тот день десять гружёных большегрузов сначала остановились на конструкции, создав статичную нагрузку, а затем последовала проверка динамической нагрузкой — машины перемещались по поверхности. На недавней пресс-конференции начальник ГИБДД по Свердловской области отметил, что, несмотря на затруднения, которые вызывает перекрытие моста, ускорять работы опасно, ведь сложный технологический процесс отнимает немало времени.

К моменту сдачи номера в печать дата открытия Макаровского моста не была известна — городские власти в ожидании результатов московской экспертизы.