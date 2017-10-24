Для укрепления дорог в Свердловской области будет создана специальная программа

Участок дороги Гари - Андрюшино, запечатлённый местным жителем. Фото: Константин Пахмутов

В конце прошлой недели под Нижним Тагилом состоялась приёмка дороги до посёлка Серебрянка, отремонтированной по поручению Президента РФ Владимира Путина. Несмотря на то, что дорогу не заасфальтировали, а всего лишь отсыпали скальным материалом и щебнем, около 700 человек, которые были отрезаны бездорожьем от «большой земли», получили возможность добраться до Нижнего Тагила.

По словам и.о. министра строительства и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, для укрепления таких дорог в области будет создана специальная программа.

Глава областного минтранса Василий Старков отметил, что состояние грунтовых дорог в области — большая проблема. Фото: Владимир Мартьянов

— На региональной сети у нас около полутора тысяч грунтовых автодорог, которые местами имеют щебёночное покрытие. Мы решили, что будет правильно упаковать всё в отдельную программу, чтобы с проблемными дорогами разобраться комплексно. В первую очередь в программу войдут проблемные участки от Махнёво до Болотовского и от Гарей до Андрюшино, — рассказал Василий Старков. — Последние годы динамика по развитию транспортной сети у нас положительная — активно ремонтируются серовское, полевское, режевское направления. Поэтому мы заходим на периферию и подъезды к городам, мы даже находим ресурсы для дорог до таких небольших населённых пунктов, как Серебрянка.

Убедиться в необходимости хотя бы минимального ремонта дорог, приведённых в пример главой областного минтранса, можно, набрав в поисковике названное направление и добавив формулировку «убитая дорога». Например, на отдельных участках 50-километровой дороги из Гарей в село Андрюшино, где проживает около 300 человек, автомобиль в буквальном смысле слова может увязнуть в грязи. А обсуждая участки 50-километровой дороги из Махнёво в Болотовское, где живёт буквально несколько десятков жителей, туристы характеризуют их как «километры тряски» (село известно на всю область минеральным источником с «огненной водой»).

— По сравнению с тем, что было — это небо и земля: мы стали быстрее доезжать до Нижнего Тагила и перестали бить машины, — делится житель Серебрянки Виктор Шадрин. Теперь довольных жителей станет больше.