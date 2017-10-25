Улицу Вайнера в Екатеринбурге зимой должны подмести 183 раза

На Среднем Урале выпал первый снег, и сразу же на дорогах города возник коллапс. Фото: Владимир Мартьянов

Первый снег для Среднего Урала — всегда явление неожиданное. Как только он выпал — сразу коллапс. Пока зима ещё не настала, «ОГ» решила выяснить, готовы ли к ней коммунальные службы, автопарки уборочной техники и снежные полигоны.

Полигоны. В Екатеринбурге сегодня готовы принять снег восемь полигонов — два в Орджоникидзевском районе и по одному в остальных. Почти все пока пустуют. Мы проехали по нескольким из них — сейчас это просто большая огороженная территория с выжженной землёй.

Самый большой по площади снегодром Октябрьского района, расположенный возле Сибирского тракта, охраняет собака, правда, во время нашего визита пёс даже не вышел из будки. Пока всё, что лежит на территории полигона, — это куча из кусков асфальта (откуда она взялась?!), присыпанная снегом. Его пока выпало слишком мало, чтобы возить его машинами.

Пока всё, что лежит на снежном полигоне Октябрьского района, — это груда из кусков асфальта. Фото: Алексей Кунилов

В течение двух последних лет реконструируется снежный полигон на Эльмаше, на улице Фрезеровщиков: там выполнено твёрдое покрытие, по периметру установлено ограждение из бетонных плит, проводятся работы по монтажу очистных сооружений. Реконструировать именно этот полигон мэрию подтолкнули претензии Роспотребнадзора, который обнаружил, что талая вода, образующаяся здесь весной, в корне не соответствовала нормативам. Ещё бы — ведь вместе со снегом сюда попадают грязь и химические реагенты с городских улиц.

На реконструкцию снежного полигона на Эльмаше в бюджете Екатеринбурга предусмотрели 40 миллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов

— Пока мы реконструируем только один полигон, в дальнейшем приступим к другим. Реконструкция проводится поэтапно — денег на всё не хватает, объём работ очень большой, — объяснил «ОГ» заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Владимир Капустин.

Техника. Когда городские службы не успевают убрать снег — первым делом они жалуются на нехватку техники. В мэрии «ОГ» заверили, что техники сейчас предостаточно — к имеющимся с прошлого года 320 единицам в районы докупили новые колёсные тракторы «Беларусь». Теперь в каждом из семи районов Екатеринбурга — в наличии около полусотни различных машин, около пяти грейдеров, четыре лаповых снегопогрузчика и один бульдозер.

По словам заместителя председателя Комитета благоустройства администрации города Владимира Капустина, руководители городской и районных служб по благоустройству проверили уборочную технику ещё две недели назад. А прошлой ночью Екатеринбург уже очищали от снега 95 рабочих и 151 единица техники, а на опасные участки и перекрёстки высыпали 112 тонн противогололёдного материала.

Пополнить парк коммунальной техники в этом году решили и в Полевском.

— В прошлом году приобрели автогрейдер. В этом — многофункциональный КАМАЗ с отвалом и пескоразбрасывателем, фронтальный погрузчик для погрузки инертных материалов, ещё один КАМАЗ переоборудовали в машину для очистки снега, а пару недель назад купили дополнительную грузопассажирскую ГАЗель для транспортировки бригады, — говорит Константин Константинов, директор компании «Агроцвет», которая последние два года очищает от снега северную часть Полевского, а с этого года обслуживает часть дорог в сёла городского округа.

В бюджете Серова средств на покупку новой техники не нашли. Решили оставить этот вопрос на следующий год и заложить на эти цели 19 миллионов рублей. Сейчас в городе всего 28 единиц техники (в Берёзовском, для сравнения, 40). Если снегопады будут слишком сильными и продолжительными, есть договорённость о заимствовании ещё нескольких единиц техники у субподрядчиков.

Регламенты. Во всех муниципалитетах в первую очередь обслуживаются центральные улицы и те дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, более конкретные регламенты уборки прописываются в каждой территории отдельно.

В Екатеринбурге, например, отдельно оговаривается частота уборки пешеходной улицы Вайнера — за зимний период, который длится пять месяцев, её должны подмести 183 раза, смести со скамеек снег — 70 раз. Мемориальные комплексы Екатеринбурга за сезон очищают от снега два раза, а паркоматы — 78 раз. Сто раз должны вывезти снег с остановок общественного транспорта. Их, как и пешеходные переходы, должны очищать с одинаковой периодичностью, независимо от их местонахождения.

В Екатеринбурге также учитываются ширина дороги и транспортный трафик, проходящий по ней. Первыми в столице Среднего Урала будут очищаться самые широкие и загруженные магистрали, за ними последует очистка дорог поменьше и с меньшей транспортной нагрузкой. В последнюю очередь и реже всего будут очищаться внутриквартальные проезды.

В Верхнем Дуброво только сейчас начался аукцион на механизированную уборку улиц, дорог и тротуаров от снега: долгие годы эту работу выполняет муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство». За предложенные администрацией 200 тысяч 12 рублей подрядчик до конца года должен обеспечивать чистоту на 61 участке улиц, дорог и внутриквартальных проездов общей протяжённостью почти 44 километра и на девяти участках тротуаров. По регламенту уборка должна начинаться в течение двух часов после снегопада. Также нельзя допускать образования на проезжей части дорог колейности, наката, наледи, а уборку рекомендуется производить до «асфальта».

В Серове разработано 20 маршрутов движения снегоуборочной техники, которая в первую очередь следует по маршрутам движения общественного транспорта в центральной части города. В это же время идёт очистка дорожными рабочими подходов к пешеходным переходам и остановок общественного транспорта. Также составлено 10 маршрутов движения машин для обработки проезжей части и тротуаров противогололёдными материалами. Окраинные улицы чистятся гораздо реже, в основном после обращения жителей или раз-два в месяц.

Полезно После первых снегопадов жильцы многоквартирных домов начинают задаваться вопросом, почему снег с придомовых территорий после уборки не вывозят, а просто сгребают в кучи. Что делать, чтобы к весне двор не превратился в горные массивы из грязного снега? — Управляющая компания только расчищает территорию двора от снега и складирует снег на газонах. Вывозить собранный снег она не обязана: это не предусмотрено статьёй «Содержание жилья». Исключение делается только в том случае, если возникает угроза подтопления, — объясняет пресс-секретарь управляющей компании «Стандарт» Елена Плюхина. — Если жильцы хотят, чтобы снег вывозили в течение зимы, то им следует самим заблаговременно позаботиться об этом. Во-первых, можно на общем собрании собственников жилья проголосовать за увеличение тарифа на содержание жилья, заложив в него вывоз снега. Универсальной ставки нет: тарифы по каждому дому различаются в зависимости от площади и особенностей территории. Во-вторых, совет дома может обратиться в управляющую компанию, и при наличии средств на счёте дома работы по вывозу снега будут выполнены. В-третьих, жильцы могут собрать деньги и самостоятельно заказать и оплатить вывоз снега.