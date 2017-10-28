Медведи по дорогам не ходят

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Многие, наверное, не раз слышали пословицу «На Урале три дыры: Шаля, Гари, Таборы». Из года в год люди цитируют данное высказывание. А мы, жители села Таборы, в принципе, никогда и не спорили с этим. Просто жили да поживали себе спокойно. Но и не принимали это высказывание как факт!

К нам в «дыру» приезжают люди с разных областей, не считая Свердловскую: из Московской, Воронежской, Липецкой… А ехать к нам есть зачем! Красивый край, чистый воздух, леса, богатые ягодами и грибами. Охота, рыбалка — всем этим можно насладиться в Таборинском муниципальном районе, которому в 2015 году исполнилось 90 лет. Несколько лет назад Таборы гостеприимно встретили Эдуарда Росселя, бывшего губернатора Свердловской области. Часто наш район посещают многие известные представители органов власти, например, Виктор Шептий, Сергей Бидонько и многие другие. Для нас не в диковинку встретиться с министрами разных отраслей.

Таборинский муниципальный район расположен в восточной части Свердловской области. Включает три сельских поселения. Численность населения — 3121 человек.

О наших проблемах слышат, видят их, помогают по возможности. В прошлом году к нам в Таборы приезжали коллеги из другой газеты, находящейся в Екатеринбурге. «Мы думали, у вас медведи ходят по дорогам», — сказали нам они. Каково было их удивление, когда они ехали по отличной асфальтированной дороге, по железобетонным мостам. Побывав в самом районном центре, они просто удивились. Облицовка домов, отремонтированные здания Дома культуры, библиотеки, образовательных учреждений — всё заслуживает полного восторга. Практически в каждом доме есть свой автомобиль, где-то даже и по два.

Наш район славится ещё и тем, что здесь родились два Героя Советского Союза — Владимир Григорьевич Рыжов и Иван Петрович Евлашов, в честь них названы улицы села Таборы.

Юлия Фирулёва, директор газеты «Призыв». Фото: «Призыв»

2 ноября 2016 года газета «Призыв» отметила свой 85-летний юбилей. Подумать только, первый номер газеты вышел в 1931 году. С тех пор поменялось лишь название газеты, но как и прежде, в газете рассказывается обо всём, что происходит на нашей территории.

В редакцию я пришла работать в феврале 2014 года. Четвёртый год открываю двери своего рабочего кабинета с радостью и предвкушением чего-то нового, неизвестного. Каждый мой рабочий день не похож на предыдущий. Я точно знаю, что сегодня вновь познакомлюсь с необычным и интересным человеком и напишу о нём в районной газете «Призыв».

Газета «Призыв» издаётся с 1931 года. Тираж — 730 экземпляров. Выходит один раз в неделю. В штате три человека. Распространяется на территории Таборинского муниципального района.