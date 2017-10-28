Права Таборов будет отстаивать юрист

Алексей Казаринов в первую очередь планирует устранить проблему плохой воды в муниципалитете. Фото: «Призыв»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В октябре 2017 года в Таборинском сельском поселении избрали нового главу — им стал специалист по юридическим вопросам местной администрации Алексей КАЗАРИНОВ. Мы поговорили с ним о новых направлениях в работе и… личной жизни.

— Алексей Андреевич, хочется поздравить вас с избранием на эту должность. Для многих ваше решение стало неожиданным, но тем не менее большинством голосов выбрали именно вас. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Постараюсь оправдать доверие жителей села. Родился я в Тавде 1 ноября 1987 года в семье простых рабочих. Отец всю жизнь работал на заводе, мама — продавцом. У меня есть младшая сестра, которая работает фельдшером педиатрического отделения. В школе учился хорошо. После окончания школы я уже точно знал, что хочу получить высшее юридическое образование. Все мои старания в школе не прошли даром. Я с лёгкостью поступил в юридическую академию. Окончив её с отличием, я прошёл стажировку в ООО «Тавдинский порт», после ушёл на год в армию. Служил в артиллерийских войсках в Красноярске, вернулся в звании младшего сержанта. Немного отдохнув от армейских будней, стал искать работу по своей специальности. Услышал, что проводится конкурс на секретаря судебного заседания. И вскоре я поступил на эту должность. Необходимо было перебраться в Таборы, так как секретарь нужен был в Таборинском суде. С этого момента и началась моя работа в этом селе, которое со временем стало для меня родным. Проработав в суде около года, устроился специалистом 1-й категории по юридическим вопросам в администрацию Таборинского муниципального района. В 2013 году стал ведущим специалистом, а в 2015-м — главным.

— Дальше вам захотелось чего-то большего и вы решили принять участие в выборах главы Таборинского сельского поселения?

— Да, действительно, я подумал: а почему бы и нет. Опыт юриста и навыки в моей предыдущей работе позволили мне принять участие в выборах главы. Собрав все необходимые документы, я разработал свою программу и представил её депутатам думы Таборинского сельского поселения.

— Расскажите, пожалуйста, о своих главных направлениях в работе.

— Когда я готовил свою программу, то я прежде всего обратил особое внимание на благоустройство дорожного хозяйства, ЖКХ, культуру и спорт, бюджетные отношения. К каждому вопросу я подошёл с большой ответственностью и попытался найти пути решения. Со многим мне приходится сталкиваться впервые, но это ничуть меня не страшит. В настоящее время я пока знакомлюсь с работой изнутри. Если раньше, со стороны, легко было давать советы, то теперь, окунувшись с головой в эту работу, я понимаю, что не всё так просто. Налаживаю работу специалистов администрации, пересматриваю должностные инструкции. Приближается конец года, это значит, что мы проделываем большую работу по подготовке бюджета Таборинского поселения на 2018 год.

— Устранение какой проблемы вы ставите на первое место?

— Прежде всего внимание хочу уделить качеству воды. Оно оставляет желать лучшего. На 2018 год запланирована дезинфекция всех имеющихся колодцев, которая не проводилась очень длительное время. Также будут произведены ремонты всех колодцев, которые нуждаются в этом. Считаю важным прямое общение с гражданами. Нужно слышать об их проблемах, говорить с жителями, иногда выслушивать критику в свой адрес.

— Расскажите, пожалуйста, о своем семейном положении.

— В 2016 году я сделал предложение своей любимой девушке Ксении. В июле мы расписались. Сейчас с нетерпением ждём пополнение семьи. Моя супруга оказывает мне поддержку, я прислушиваюсь к её мнению.