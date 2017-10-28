Болевые точки района: некому лечить и учить

Участковая больница остро нуждается в квалифицированных врачах. Фото: «Призыв»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Проблема с кадрами — основная проблема Таборинского муниципального района. Свою роль здесь играет отдалённость территории. Что сейчас больше всего волнует местных жителей — в материале «ОГ».

Медицина

Оптимизация медицины не лучшим образом сказалась на Таборинской больнице. Участковая больница остро нуждается в квалифицированных врачах. Присоединение местной больницы к более крупной, находящейся в Тавде, привело к тому, что за справкой, к примеру для прохождения медицинской комиссии, жители вынуждены ездить за 90 км. За один день практически невозможно пройти всех специалистов, соответственно, необходимо будет съездить ещё один раз, а то и два. Не у каждого жителя есть свой личный транспорт, поэтому он пользуется услугами автобуса, который ходит два раза в день, и то лишь в понедельник, среду и пятницу. Но для этого он должен уехать из села рано утром и вернуться только в десять вечера, потеряв на прохождение комиссии целый день.

Образование

На территории Таборинского муниципального района функционируют 10 образовательных учреждений, которые также нуждаются в кадрах. Из-за дефицита педагогов один учитель ведёт сразу по нескольку предметов разной направленности.

Отдалённые деревни

Огромной проблемой остаётся то, что некоторые деревни отрезаны от центра — Унже-Павинск, Озерки, Пальмино и Городок находятся за рекой. Летом туда возможно добраться лишь на водном транспорте (в нашем случае на небольшом катере), а в зимнее время — по «зимнику». Многим, наверное, трудно представить, что такое возможно: приходится запасаться предметами первой необходимости, продуктами питания. Люди остаются отрезанными от цивилизации в весенний период на две недели, пока не пройдёт ледоход и не будет открыта навигация. В осенний период жителям приходится совсем нелегко: река ещё не застыла, да и зимняя дорога ещё не накатана. Поэтому на полтора месяца жители остаются без возможности попасть куда-либо. Страшно представить, что в случае пожара помощь может оказать лишь дружина, созданная при сельских поселениях, а медицинскую помощь оказывает местный фельдшер.

Отсутствие Интернета

Большой минус для населения отдалённых деревень — отсутствие Интернета. Когда стремительно развиваются интернет-технологии, жители элементарно не могут воспользоваться подобными услугами. Как объясняют представители Ростелекома, тянуть линию — слишком затратное дело, а если учесть и отсутствие дороги, то обеспечить населённые пункты Интернетом практически невозможно.