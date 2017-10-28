История бизнеса началась с трагедии

Раз в неделю Артём едет за товаром в Екатеринбург или Тюмень. Сам водит машину, лично следит за погрузкой товара. Фото: «Призыв»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Предприниматель Артём Ковалевский — владелец нескольких магазинов в Таборах. Взяться за этот бизнес его вынудила смерть родителей, вникать в тонкости процесса приходилось с нуля, но теперь в своём деле он твёрдо стоит на ногах, находит время на спорт, благотворительность и работу в думе. Правда, жениться ещё не успел.

Семья Ковалевских начала предпринимательскую деятельность в селе Таборы ещё в 80-е годы. Конкуренции тогда особой не было, но и в те годы приходилось нелегко. Артём, в отличие от своей старшей сестры Кристины, никогда не мечтал переехать жить в город, ему нравилось в родном селе, где жили его родители и дедушка. С раннего детства нравилось копаться в технике. Сломался велосипед — сам починит. Позже появился мотоцикл, и тут ремонт долго не заставлял себя ждать. Поэтому после окончания школы особых раздумий не было — Артём поступил в Екатеринбургский лесотехнический колледж на автомеханика.

Семья жила своей размеренной и привычной жизнью — занимаясь предпринимательской деятельностью, обеспечивая жителей необходимыми товарами. Евгений и Татьяна Ковалевские пользовались уважением среди населения. Случилась страшная трагедия — ушёл из жизни глава семейства, оставив весь свой бизнес на супругу. Артём тогда уже понял, что в их семье он остался за главного помощника. О том, чтобы бросить учёбу, не было и речи. Образование, как бы то ни было, необходимо во все времена. При любой возможности Артём помогал маме в непростом деле. Сначала он ездил экспедитором с водителем, тем самым заменяя маму. Вскоре, получив диплом автомеханика, вернулся в родной дом и практически возложил на себя вес предпринимательства.

Ещё при жизни Евгения Михайловича были куплены несколько зданий, но, к сожалению, идея их эксплуатации под магазины не была реализована до конца. Артём вплотную занялся ремонтом зданий, чтобы открыть в них новые торговые точки. Не успев отойти от потери одного из главных членов семьи, судьба вновь нанесла тяжёлый удар Ковалевским. Татьяна Владимировна, узнав свой диагноз, была вынуждена переехать в Екатеринбург для получения необходимой медицинской помощи. В нашем селе нужные процедуры не оказываются. Артём вплотную занялся семейным бизнесом, только теперь, можно сказать, один.

В августе 2017 года перестало биться материнское сердце. Но Артёму было некогда уходить в себя. Нужно было продолжать семейный бизнес, даже ради памяти своих родителей. В районном центре находятся три его магазина. Сотрудникам необходимо выплачивать зарплату, вовремя привозить свежий товар, поэтому дело не может стоять на месте.

Один раз в неделю он едет за товаром в Екатеринбург или Тюмень. Сам водит машину, лично следит за погрузкой товара. Старается привезти что-то новое, чтобы жители села остались довольны. Вся неделя у Артёма расписана, встретиться с этим человеком не так просто. Либо уехал за товаром, либо уже приехал, но разгружает машину. Вечерами, если есть свободное время, он обязательно посещает спортзал. Ни одно районное спортивное мероприятие Артём не пропустит. Помимо всего прочего, он избран депутатом Таборинской районной думы. В обсуждении районных проблем Артём принимает участие, выносит на обсуждение то, чем обеспокоена молодёжь всего района. Также он является председателем Молодёжного совета, созданного при администрации ТМР. В перерывах между работой Артём может организовать свою команду от Молодёжного совета и бескорыстно помочь пожилым одиноким людям, к примеру, прибрать территорию. 9 Мая, в день Великой Победы, Артём, как предприниматель, навещает ветеранов войны, тружеников тыла, дарит им небольшие подарки, сувениры. Часто занимается благотворительностью.

Этому инициативному человеку, видимо, показалось, что у него ещё куча свободного времени, и он решился записаться на курсы по избирательным технологиям.

— Я не могу и не хочу сидеть на одном месте, мне кажется, что если я хоть чуточку проявлю слабость и перестану жить в подобном ритме, я просто сломаюсь, — говорит Артём Евгеньевич. Учитывая то, что каждая минута у нашего героя расписана, он до сих пор холостой. Обратите внимание, девушки.

Мнение Виктор Роененко, глава Таборинского муниципального района: — Мне бы хотелось подчеркнуть социальную направленность Артёма Евгеньевича. Его жизненный потенциал настолько богат, что порой удивляешься. Его бескорыстное отношение к людям вызывает восхищение. Трудно в настоящее время представить более благородного и порядочного бизнесмена, чем Артём. Отрадно, что такие люди живут на территории нашего муниципалитета. Этот человек всегда откликается на любые просьбы, кто бы это ни был. Не побоюсь сказать, что его бизнес имеет человеческое лицо. Также хочется отметить Артёма и за то, что он организовал в одном из своих зданий комнату для занятия спортом совершенно бесплатно. Мне, как главе района, очень приятно взаимодействовать с Артёмом Евгеньевичем как с предпринимателем и как с депутатом районной думы.