Муниципалитеты сдали стратегии. Что в них написано, знают не во всех думах

Берёзовский, который возглавляет Евгений Писцов, взялся за написание стратегии раньше других — в 2012 году. Фото: Алексей Кунилов

До 16 октября муниципалитеты должны были отправить в областное минэкономики свои стратегии развития на ближайшие пять-десять лет. В одних городах их писали на скорую руку и даже не успели обсудить с депутатами, в других — разрабатывали на протяжении нескольких лет. До конца этого года стратегии пройдут согласования в разных ведомствах, а уже с начала следующего года муниципалитеты начнут жить в соответствии с теми планами, которые сами наметили.

Берёзовский. Раньше всех — ещё пять лет назад — стратегия была готова у Берёзовского. Ускорение дал проект «Большой Екатеринбург».

— В 2012 году был утверждён генеральный план развития округа до 2025 года, который содержит в том числе и вопросы стратегического характера, — рассказал «ОГ» председатель думы Евгений Говоруха. Новая стратегия стала усовершенствованной версией старой. В 2016 году в городе создали координационный совет, который и доработал документ. Основными пунктами стратегии-2030 стали создание промышленных зон, строительство школ и детских садов. В центральных школах сейчас возникает риск появления третьей смены, и решить эту проблему силами местного бюджета невозможно — затраты на строительство составят половину муниципальной казны.

Депутатам, по словам Евгения Говорухи, сообщили, что им документ представят уже после согласования с областными властями. Хотя, по логике вещей, стратегический документ должен пройти одобрение в думе.

В отделе инвестиций администрации Берёзовского «ОГ» ответили, что депутаты могли принять участие в обсуждении, если желали. Заседания по стратегиями были открытыми, последнее проходило 12 октября.

Серов. Большая часть серовских депутатов стратегию округа тоже ещё не видели. Она обсуждалась только на стратегическом совете и в экспертных комиссиях, куда входили лишь несколько человек из думы, всем остальным её представят только в декабре после согласований в министерстве экономики региона.

— В стратегии масса аспектов: инфраструктура (она в городе очень старая), новая школа — существующие задыхаются, особенно в центре города. Проблема с отоплением посёлка ГРЭС, потому что электростанция отключает тепло в связи с реконструкцией, и нам нужно срочно строить большую котельную для всего посёлка, — прокомментировал депутат Александр Якимов, который входит в стратегический совет. Попали в программу строительство художественной школы, спортивного стадиона, ремонт 88 дворов. Также в Серове необходимо упорядочить стоянку во дворах, сделать освещение, подъезды к дворам, пешеходные тротуары. Сейчас часть управляющих компаний уже подали заявки и работают по эскизам.

Каменск-Уральский. Стратегическая программа Каменска-Уральского перед отправкой в область прошла самое обширное публичное обсуждение — с депутатами, Общественной палатой, журналистами, директорами предприятий, предпринимателями. На сентябрьском совете в программу внесли немало изменений.

— Больше всего говорили о ремонте дорог, строительстве школ и детских садов и улучшении системы здравоохранения. На данный момент обеспечение медицинскими кадрами по нашему городу составляет 52 процента. Люди иногда не могут попасть к узким специалистам. Мы провели встречи в медицинских учебных заведениях нашей области, Челябинской области, Пермского края — приглашаем выпускников к нам в город, где заключаем с ними договор: предоставляем им рабочее место по договору на пять лет, достойную зарплату, а первый взнос за жильё в таком случае горбюджет берёт на себя, — рассказал председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков.

Он также отметил, что по программе предусмотрены строительство новой нитки сысертского водовода, строительство моста через Исеть, снос ветхого жилья и строительство новых домов.

После того как на областном уровне ознакомятся со стратегиями, будут подведены промежуточные итоги. Их объявят на большом итоговом совещании, который заместитель губернатора Александр Высокинский проведёт с представителями муниципалитетов 1 ноября.

В тему Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: — Сложно будет говорить о выделении муниципалитетам средств из областного бюджета без чёткого понимания того, для решения каких конкретных задач эти средства направляются. Поэтому наличие стратегии становится определяющим. Стратегические приоритеты должны быть согласованы городским сообществом, скоординированы со стратегией развития Свердловской области и положениями отраслевых стратегий.