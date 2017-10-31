Селфи в заброшенных зданиях заканчивается трагически

Ещё один трагический случай произошёл в начале года: школьник угодил в заброшенную алапаевскую шахту и чудом остался жив.

На днях в Верхней Салде произошло чрезвычайное происшествие: школьник серьёзно травмировался, упав с высоты на заброшенном молочном заводе. Несчастный случай горожан огорчил, но не удивил. В последнее время салдинские подростки стали частыми гостями пустующих зданий. Во время этих прогулок они снимают селфи и видеоролики.

После падения с высоты юный салдинец был доставлен в больницу с травмами. Ему диагностировали ушиб поясничного отдела и сотрясение головного мозга. Теперь прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить, почему вход в строение свободен и как мальчик оказался без присмотра взрослых на представляющем опасность объекте. Впрочем, салдинцы и так знают, что этажи старого молокозавода — один из ключевых маршрутов местных сталкеров.

В Интернете можно без труда найти ролики, рассказывающие о прогулках по салдинским «заброшкам». Особой популярностью у молодёжи пользуются пустующие корпуса госпиталя и казарм, молокозавод, котельная. Причём прослеживается рост агрессивности непрошеных гостей. Если раньше мальчишки просто носились по огромным зданиям, то сейчас они идут на «заброшку», вооружившись дубинками. Крушат всё кругом, выполняют опасные трюки, балуются с огнём. Например, в мае этого года в пустующем здании госпиталя в центре города случился пожар. Огонь начался с помещения, где лежали мусор и остатки мебели.

Заброшенные здания, оставшиеся после закрытия предприятий, прекращения строительства или ухода военных, есть во многих городах Свердловской области. И практически каждое представляет потенциальную угрозу для жителей, особенно для юных и «безбашенных». Так, в сентябре этого года с недостроенного здания на стадионе Ревдинского метизно-металлургического завода упал и получил травму головы подросток. Три года назад такой же случай там произошёл с пятиклассником. Его прогулка на недострой тоже завершилась в больнице.

В феврале школьник угодил в заброшенную алапаевскую шахту и чудом остался жив. А в прошлом году в Нижнем Тагиле 17-летний юноша сорвался с третьего этажа недостроенного здания и получил тяжёлые травмы. К сожалению, есть и летальные исходы. Под Красноуфимском два года назад подростки взялись разбирать стену бывшей тракторной мастерской. Строение обрушилось, и два мальчика погибли.

По всем этим случаям выводы должны сделать не только владельцы полузабытых руин, но и родители пытливых ребят. Нужно позаботиться, чтобы наследники не испытывали бы горячего желания шляться по «заброшкам», а нашли бы более безопасные увлечения.