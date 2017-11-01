«Микрохирургия» открыла своё десятое представительство в области. Теперь — в Реже

Генеральный директор центра МНТК «Микрохирургия глаза» в Екатеринбурге Олег Шиловских (слева) демонстрирует гостям современнейшую аппаратуру в Режевском филиале. Фото: Павел Ворожцов

Новый филиал, самый большой из всех в нашем регионе, был построен УГМК-холдингом в Реже стремительно — примерно за полгода. Его возвели по проекту клиники «Микрохирургии глаза» в Екатеринбурге и в её корпоративном стиле: преобладает голубой цвет, хорошо продуманы дизайн и отделка. Надо сказать, в Реже здание выделяется на фоне других строений и радует глаз.

Уровень гостей на вчерашнем торжестве оказался весьма высоким, что говорит о значении нового лечебного учреждения для города и всей округи. На открытие филиала прибыли заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Моисеев, вице-спикер Заксобрания области Владимир Власов, и.о. министра здравоохранения области Игорь Трофимов, генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог области Олег Шиловских, директор ТФОМСа по Свердловской области Валерий Шелякин, депутат Госдумы Сергей Чепиков, главы Режевского, Артёмовского, Асбестовского и Рефтинского городских округов, глава Алапаевска и другие официальные лица.

А сегодня новая «Микрохирургия» уже начнёт приём детей и взрослых, причём не только из Режевского городского округа, но и из соседних муниципалитетов. Центр оборудован для проведения диагностики, различных курсов лечения, подбора очков. В скором времени здесь начнут выполнять лазерные операции, а для маленьких пациентов откроется «Школа зрения». Почти 90 процентов специализированной медицинской помощи жителям Свердловской области будет оказываться бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.

Пока здесь один врач, он же заведующий филиалом — Владимир Тимофеев, который два года проработал в екатеринбургской клинике. В штате ещё три медсестры, они прошли полугодичную стажировку. «Мощности» филиала рассчитаны на приём 25–30 пациентов в день. Кроме самой современной диагностической аппаратуры импортного и отечественного производства, здесь есть и лечебное оборудование.

Вся аппаратура была закуплена с помощью УГМК. Благодаря этой компании «Микрохирургия глаза» пустила в строй уже шестой филиал. В данном случае интерес компании понятен: недалеко от города разрабатывается Сафьяновское медное месторождение, где трудится много людей из этих мест. Как отметил Андрей Козицын, построить здание и закупить оборудование не проблема, важно найти умелых врачей, а это уже забота клиники. У центра, кстати, большие планы по расширению своей деятельности. Как рассказал «ОГ» Олег Шиловских, накануне открытия филиала в Реже «Микрохирургия глаза» заключила с правительством России концессионное соглашение, по которому будет строить в Екатеринбурге отдельно детскую клинику и глаукомный центр, расширять операционный блок и другие подразделения.

Особенно важно наладить работу с детьми. Если выявить в раннем дошкольном возрасте какие-то отклонения, то многое можно поправить, и пока ребёнок растёт, зрение вполне может стать стопроцентным. Вылечить удастся даже косоглазие и раннюю близорукость. Со взрослыми такой фокус не пройдёт. Вот почему в Реже сразу же открывают детскую «Школу зрения». И вчера на открытии центра диагностику прошли первые десять маленьких пациентов. Как сообщил «ОГ» врач филиала Владимир Тимофеев, слава богу, зрение у всех хорошее, у нескольких ребят есть небольшие отклонения, с них и начнётся лечебный процесс.