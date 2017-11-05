В Первоуральске появился детский сад при храме

Раньше в этом здании планировалось разместить дом священника. Сейчас здесь — детская группа. Фото: Александра Малахова

В Первоуральске при храме Святой Екатерины открывается православная группа дневного пребывания. Здание мини-садика отремонтировали по инициативе волонтёров и обставили на средства благотворителей. Воспользоваться его услугами могут одинокие мамы, которые попали в трудную жизненную ситуацию: детей здесь принимают с 1,5 лет.

Идея открыть при храме комнату дневного пребывания родилась у волонтёров первоуральского центра поддержки материнства «Семья» в прошлом году. На территории храма второй год работает социальный приют для женщин с детьми, оставшихся без жилья или ставших жертвами домашнего насилия. Подопечным разрешают находиться в приюте на срок до полугода и за это время оказывают психологическую помощь и помогают с поиском жилья и работы.

— Но оказалось, что именно с выходом на работу у одиноких мам возникают проблемы: место в садике дают, как правило, к трём годам, а до этого возраста ребёнка оставить не с кем, — объяснила «ОГ» председатель центра Александра Малахова.

Начинание поддержали благотворители. За год на территории храма достроили пустующую коробку, обставили мебелью, закупили игрушки. Группа рассчитана на 12 детей от полутора до трёх лет. От обычного детсада она отличается прежде всего тем, что здесь не предусмотрены питание и общий «сон-час», а ребёнка можно оставить не на весь день, а на несколько часов — все вопросы решаются индивидуально.

Первых подопечных в группе примут уже через две недели. Также, по словам организаторов проекта, воспользоваться её услугами могут и другие первоуралочки, которые оказались в трудной ситуации.