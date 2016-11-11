45 минут рока

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

25 лет назад в Екатеринбурге впервые вышла в эфир первая частная радиостанция – «Радиотрек». О её буднях нам рассказал создатель проекта, администратор Свердловского рок-клуба Рудольф СТЕРХОВ.

– Рудольф Иванович, как появилась идея создать свою радиостанцию?

– Идея возникла больше как необходимость. Когда закрылся рок-клуб, я подумал, что нужно дальше что-то делать. Такой уж я человек, что заниматься мне нужно всегда чем-то необычным и интересным. Радиостанций с той музыкой, которую хотелось послушать, не было. Вот и решил заняться этим. (Кстати, любовь к радиовещанию у меня с самого детства – ещё в начале 70-х мне очень нравилось слушать европейские, американские музыкальные радио­станции). Помогал мне тогда звукорежиссёр Марат Урумбаев. Он решал технические вопросы. По «технике» немного помогал Николай Грахов.

– Название «Радиотрек» – тоже ваша идея?

– Да. С начала 80-х и сейчас моя любимая группа в Свердловском рок-клубе – это «Трек». С другой стороны, трек – это как элемент движения, хоть и по кругу.

– Правда, что в будни вы вещали всегда 45 минут?

– Была и сейчас есть такая радиостанция – «Орфей». Крутили на ней только классику. Тогда не было свободных частот, и приходилось куда-то вклиниваться. Вот мы и арендовали у «Орфея» 45 минут по будням и полтора часа в выходные. Но нам пришлось сделать немало усилий, чтобы убедить людей переключаться утром на «Орфей», поскольку крутили там, например, Брамса, и молодёжь это, мягко сказать, не слушала (смеётся). Днём мы записывали программу на аудиокассеты, потом их отдавали на радиопередающий центр и там в нужный момент включали.

– А вы крутили только музыку, или передачи были?

– С музыкой тогда были большие трудности… Например, не было качественных записей русской музыки. В 90-х появилось много современных групп, но мы их не брали. Дело было ещё в том, что рок-музыка была, скажем так, слишком социальная, а у меня не было задачи делать революцию. Поэтому возникали трудности. Крутили и Элтона Джона, и битлов, и «Аквариум», но всё доставали с трудом. Главное, в магазинах кассеты были, а записей для радио – нет! А что касается передач… В то время были популярны различные теле- и радиомарафоны. Людям очень нравился этот формат. Вот и мы решили раз в месяц делать марафон, но так как 24 часов у нас, конечно, не было, то мы сократили время наполовину и назвали это «марафончик». И там мы уже «разбавляли» музыку небольшими разговорами – рассказами о композиторах, музыке, театрах. Кстати, у нас был такой проект – «Знай наших» – рассказ о местных рок-группах.