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«Гаснут звёзды — восходит Слово»
30 ноября 2016, 18:30 / Культура
- Опубликовано в №224 от 01.12.2016
Любовь Ладейщикова родилась 1 декабря 1946 года в Екатеринбурге (Свердловске). Член Союза писателей России (СССР) с 1981 года. Заслуженный работник культуры РФ (1999). Академик Академии поэзии (Москва, 1998). Член Академии российской литературы (2015). Лауреат всероссийских и региональных литературных премий, в том числе премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» (2004). В 2005 году выступила инициатором учреждения и по сей день является председателем комиссии по присуждению Всероссийской литературной премии им. Л.К. Татьяничевой. Автор 14 книг, среди которых: «Свеча негасимая», «Бездна», «Достоинство», «Премия Солнца», «Капсула времени. Избранное» и других.
…Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения известного русского поэта Любови Ладейщиковой. Но год 2016-й стал для неё траурным. Один за другим ушли в мир иной два самых дорогих человека — муж и сын, прекрасные поэты, члены Союза писателей России — Юрий Конецкий и Арсений Конецкий…
Поздравления поэту передали Союз писателей России, Академия поэзии и многочисленные ценители её творчества. Редакция «ОГ» желает Любови Анатольевне здоровья и духовных сил для создания новых «несдающихся» и глубоких книг...
Юбилейный вечер перенесён с 1 декабря на 25 мая 2017 года и станет одновременно и вечером памяти Юрия и Арсения Конецких «Поэзии живая книга»…
ВОСХОЖДЕНИЕ СЛОВА
Гаснут звёзды — восходит Слово Над бессмертием без границ.
…Но душа ко всему готова — Ждёт своих перелётных птиц.
Хлынут строки, как свет из горла, Луч к земле пригвоздит крыло,
Чтобы время не просто стёрло, А распяло и вознесло.
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Беспощадные Новые Годы! Лезет в душу — не выгонишь прочь —
Леденящее чудо природы — Одиночная камера — ночь…
Ночь предчувствий, прозрений, пророчеств — Лист, быть может, останется чист,
Но — прекраснейшее из одиночеств — Свет слезы, прожигающей лист!
…Презирая моё безучастье И неразвитый стадный инстинкт,
Фейерверочным призраком счастья Старый год завершает свой спринт.
Всё опять повторяется снова: Бой курантов… Последний удар…
Пять минут — президентского слова…
Вот и всё… Дальше «звёздный» угар.
…Вырубаю бесовские пляски, Чтоб остаться — один на один —
С бездной ночи вселенской окраски
Среди лунных летающих льдин… Но — куда там! Народ — хороводит,
И брюзжанье моё — ни к чему… То, что в мире ночном происходит, —
Неподвластно дневному уму… Ночь смешает разврат и наивность,
Сатана раскатает губу, Чтобы девы теряли невинность,
Чтобы деньги летели в трубу! Чтоб, божественный голос не слыша,
До утра громыхало «Ура!», Чтоб сверкали заоблачно крыши,
Как шампанских речей мишура, Чтоб земные и звёздные войны
Заглушал многотысячный смех, Чтоб была в этом мире разбойном
В эту ночь — я счастливее всех.
31.12.2015–1.01.2016
ОТЦАМ-ОСНОВАТЕЛЯМ
История — сложнейший минерал. Она — любого золота дороже.
Необходим Отечеству металл. Какой ценой?.. Позднее подытожим.
Но никогда героев имена Потомки не воспримут однозначно.
Татищев… Геннин… Полнится казна, А имена, как мрамор, непрозрачны.
И потому, к истокам подходя И к пьедесталам города родного,
Историю, как в капсуле дождя, Я вижу многогранно и сурово.
Но города отцы — не гонят прочь, А выдают достойные ответы:
«Готовы в деле праведном помочь! Ты слышишь, дочь?..
Не забывай об этом!» Я не забуду… Мой земной поклон
Примите… Но мне внятен гул народный, И я для прозревающих времён
Слагаю стих бесстрашный и свободный… А город на Исети будет жить,
Приняв равновеликое отцовство: Сумело исполинов примирить
Алмазное свеченье благородства! И слава Богу, что они стоят
На месте золотом, железном, медном И сквозь кристалл истории глядят,
И видят свет неблизкий, но победный…
ОТРЕЗОК
Не отрезок пути — поясок вокруг тонкого стана, Но метельные ангелы в бездне мятежно кружат…
Всё проходит: великие люди и дивные страны Атлантидами духа у нас под ногами лежат.
Отсыревшее солнце прилипло к небесным подошвам, Между светом и тенью, как вожжи, летят провода.
… Мне назначена встреча с моим неминуемым прошлым, Там где время — твоё и моё — обнялись навсегда.
БЕССМЕРТИЕ
Ю.К.
1
Бездонно — миллиарды раз — Любовь — в глаза любви смотрела,
И прожигала сердце страсть, И — опрокидывала тело…
И вновь — прилив, и вновь — прибой, И вновь — огонь в крови — нетленный…
Но, вспыхнув, страсть — сама собой — Творит бессмертие Вселенной…
2
Жизнь — хаос и гармонии броженье, Залётная пыльца иных планет,
Любовь — высоких звёзд самосожженье, Их бескорыстно-запоздалый свет.
И две звезды в божественном оргазме Обречены в космической пыли
Стать зрячим веществом в потоке плазмы
И мыслящим соцветием Земли… Как отблески былых цивилизаций,
Как миф вселенский о добре и зле, — Мы все уйдём… А хочется остаться.
Но тают звёзды-лебеди во мгле.
МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ
Памяти Юрия Конецкого
Отстояла семь дней на страже, Стерегла тебя, берегла… На восьмой — О, Господи! — даже
Тихо рядышком прилегла. На девятый — заголосила,
Заметалась душа в груди: — Мой единственный!
Мой красивый, Оставайся! Не уходи! В час, когда свеча догорела
И рассвет заглянул в окно, Вновь сомкнулись душа и тело:
На двоих — в объятье одно! Я — жена твоя! Не вдова я,
Дивен мой лебединый вой: Ты живой — пока я живая, Я жива, пока ты — живой…
МОСТ
Век двадцать первый… Судорожный мост,
Над пропастью нависшая дорога… Поскольку дар смирения не прост —
Ищу благословения у Бога. Чтоб остудить отчаянье в крови,
Когда от боли корчится планета, Я рассылаю импульсы любви
Во все концы ещё живого света, Но — нет ответа… Взгляд зелёных звёзд
Затмил пожар… Хмелеют ураганы…
И только память — виртуальный мост — Над бездной держит города и страны.
СВЕЧА
Сыну
Вот это жизнь и есть — и ты не жди иной, Не отводи глаза и не ищи замены:
Вселенские поля пугают крутизной, Сжимая кривизной артерии и вены.
Но это жизнь и есть. Сильней и горячей
Дыхание твоё — дыхания созвездий.
Не загаси в себе божественных свечей —
Душа развеет мрак на краешке от бездны.
И снова будет жизнь! На звёздное крыльцо
Она сойдёт опять, чтоб встать с тобою рядом —
Не отводи глаза. Взгляни в её лицо:
Она глядит на мир твоим печальным взглядом.
Но это — жизнь твоя. Не проклинай её, Не убивай её безверием и страхом.
…Созвездья в небесах сияют, как бельё, —
Взметнулись на ветру исподние рубахи,
Но это жизнь глядит из вечного окна,
Изношена до дыр, прокурена до неба…
Пусть будет навсегда Земля, над ней — Луна,
Отрезала она и мне краюшку хлеба.
И жизнь благодаря, и я постичь хочу
Слияния светил и — противостоянья,
Чтоб в предзакатный час зажечь свою свечу
И передать тебе в минуту расставанья.
Памяти Поэта Арсения Конецкого, Ненаглядного Сына Моего
Входи, сынок, я двери отворила!
Не хочешь в двери? — Залетай в окно!
Тебе теперь дана такая сила! — Все ангелы с тобою заодно:
Ты можешь на плечо моё садиться,
Как в детстве, тайны на ухо шептать…
…Душа моя — израненная птица, —
И ей уже — счастливейшей не стать…
Сын столько дал мне запредельной ласки,
Такие бездны Духа приоткрыл, Что даже смерть, хоть и сгустила краски,
Не очернила цвет его чернил… Частицей света, мыслью необъятной
Тетрадь его сияет на столе… …А сердце — безутешно, безвозвратно —
Болит о лучшем Сыне на Земле.
Май 2016
МУЗЫКА
Отчаянней молитвы узника, Ворвавшись в беспросветный миг,
Меня вернула к жизни музыка, Как луч — насквозь, как вздох — навскрик,
Стон, выходя из заточения, От умопомраченья спас…. …Слезами света и прозрения
Струится музыка из глаз.
24.06. 2016
В ОБЪЯТИЯХ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
В небесно-земной круговерти, Где входа и выхода нет,
В объятиях жизни и смерти — Мы все появились на свет,
Но только на горестной тризне, В прощальный, пронзительный час,
Величие смерти и жизни Становится явным для нас…
Открытие это, поверьте, Мой разум воскресший постиг:
В объятиях жизни и смерти — Мы каждый находимся миг.
Вы этою мерой измерьте И совесть, и память, и власть…
В объятиях жизни и смерти —Любовь — ненасытней, чем страсть.
В объятиях смерти и жизни — Все тропы судьбы пролегли:
Победы и беды Отчизны, Горячие точки Земли…
В объятиях жизни и смерти — Беспечная вечность кипит,
Но чудится — в звёздных конвертах Божественный замысел скрыт…
3.09.2016