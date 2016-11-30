Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Любовь Ладейщикова родилась 1 декабря 1946 года в Екатеринбурге (Свердловске). Член Союза писателей России (СССР) с 1981 года. Заслуженный работник культуры РФ (1999). Академик Академии поэзии (Москва, 1998). Член Академии российской литературы (2015). Лауреат всероссийских и региональных литературных премий, в том числе премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» (2004). В 2005 году выступила инициатором учреждения и по сей день является председателем комиссии по присуждению Всероссийской литературной премии им. Л.К. Татьяничевой. Автор 14 книг, среди которых: «Свеча негасимая», «Бездна», «Достоинство», «Премия Солнца», «Капсула времени. Избранное» и других.

…Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения известного русского поэта Любови Ладейщиковой. Но год 2016-й стал для неё траурным. Один за другим ушли в мир иной два самых дорогих человека — муж и сын, прекрасные поэты, члены Союза писателей России — Юрий Конецкий и Арсений Конецкий…

Поздравления поэту передали Союз писателей России, Академия поэзии и многочисленные ценители её творчества. Редакция «ОГ» желает Любови Анатольевне здоровья и духовных сил для создания новых «несдающихся» и глубоких книг...

Юбилейный вечер перенесён с 1 декабря на 25 мая 2017 года и станет одновременно и вечером памяти Юрия и Арсения Конецких «Поэзии живая книга»…

ВОСХОЖДЕНИЕ СЛОВА

Гаснут звёзды — восходит Слово Над бессмертием без границ.

…Но душа ко всему готова — Ждёт своих перелётных птиц.

Хлынут строки, как свет из горла, Луч к земле пригвоздит крыло,

Чтобы время не просто стёрло, А распяло и вознесло.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Беспощадные Новые Годы! Лезет в душу — не выгонишь прочь —

Леденящее чудо природы — Одиночная камера — ночь…

Ночь предчувствий, прозрений, пророчеств — Лист, быть может, останется чист,

Но — прекраснейшее из одиночеств — Свет слезы, прожигающей лист!

…Презирая моё безучастье И неразвитый стадный инстинкт,

Фейерверочным призраком счастья Старый год завершает свой спринт.

Всё опять повторяется снова: Бой курантов… Последний удар…

Пять минут — президентского слова…

Вот и всё… Дальше «звёздный» угар.

…Вырубаю бесовские пляски, Чтоб остаться — один на один —

С бездной ночи вселенской окраски

Среди лунных летающих льдин… Но — куда там! Народ — хороводит,

И брюзжанье моё — ни к чему… То, что в мире ночном происходит, —

Неподвластно дневному уму… Ночь смешает разврат и наивность,

Сатана раскатает губу, Чтобы девы теряли невинность,

Чтобы деньги летели в трубу! Чтоб, божественный голос не слыша,

До утра громыхало «Ура!», Чтоб сверкали заоблачно крыши,

Как шампанских речей мишура, Чтоб земные и звёздные войны

Заглушал многотысячный смех, Чтоб была в этом мире разбойном

В эту ночь — я счастливее всех.

31.12.2015–1.01.2016

ОТЦАМ-ОСНОВАТЕЛЯМ

История — сложнейший минерал. Она — любого золота дороже.

Необходим Отечеству металл. Какой ценой?.. Позднее подытожим.

Но никогда героев имена Потомки не воспримут однозначно.

Татищев… Геннин… Полнится казна, А имена, как мрамор, непрозрачны.

И потому, к истокам подходя И к пьедесталам города родного,

Историю, как в капсуле дождя, Я вижу многогранно и сурово.

Но города отцы — не гонят прочь, А выдают достойные ответы:

«Готовы в деле праведном помочь! Ты слышишь, дочь?..

Не забывай об этом!» Я не забуду… Мой земной поклон

Примите… Но мне внятен гул народный, И я для прозревающих времён

Слагаю стих бесстрашный и свободный… А город на Исети будет жить,

Приняв равновеликое отцовство: Сумело исполинов примирить

Алмазное свеченье благородства! И слава Богу, что они стоят

На месте золотом, железном, медном И сквозь кристалл истории глядят,

И видят свет неблизкий, но победный…

ОТРЕЗОК

Не отрезок пути — поясок вокруг тонкого стана, Но метельные ангелы в бездне мятежно кружат…

Всё проходит: великие люди и дивные страны Атлантидами духа у нас под ногами лежат.

Отсыревшее солнце прилипло к небесным подошвам, Между светом и тенью, как вожжи, летят провода.

… Мне назначена встреча с моим неминуемым прошлым, Там где время — твоё и моё — обнялись навсегда.

БЕССМЕРТИЕ

Ю.К.

1

Бездонно — миллиарды раз — Любовь — в глаза любви смотрела,

И прожигала сердце страсть, И — опрокидывала тело…

И вновь — прилив, и вновь — прибой, И вновь — огонь в крови — нетленный…

Но, вспыхнув, страсть — сама собой — Творит бессмертие Вселенной…

2

Жизнь — хаос и гармонии броженье, Залётная пыльца иных планет,

Любовь — высоких звёзд самосожженье, Их бескорыстно-запоздалый свет.

И две звезды в божественном оргазме Обречены в космической пыли

Стать зрячим веществом в потоке плазмы

И мыслящим соцветием Земли… Как отблески былых цивилизаций,

Как миф вселенский о добре и зле, — Мы все уйдём… А хочется остаться.

Но тают звёзды-лебеди во мгле.

МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ

Памяти Юрия Конецкого

Отстояла семь дней на страже, Стерегла тебя, берегла… На восьмой — О, Господи! — даже

Тихо рядышком прилегла. На девятый — заголосила,

Заметалась душа в груди: — Мой единственный!

Мой красивый, Оставайся! Не уходи! В час, когда свеча догорела

И рассвет заглянул в окно, Вновь сомкнулись душа и тело:

На двоих — в объятье одно! Я — жена твоя! Не вдова я,

Дивен мой лебединый вой: Ты живой — пока я живая, Я жива, пока ты — живой…

МОСТ

Век двадцать первый… Судорожный мост,

Над пропастью нависшая дорога… Поскольку дар смирения не прост —

Ищу благословения у Бога. Чтоб остудить отчаянье в крови,

Когда от боли корчится планета, Я рассылаю импульсы любви

Во все концы ещё живого света, Но — нет ответа… Взгляд зелёных звёзд

Затмил пожар… Хмелеют ураганы…

И только память — виртуальный мост — Над бездной держит города и страны.

СВЕЧА

Сыну

Вот это жизнь и есть — и ты не жди иной, Не отводи глаза и не ищи замены:

Вселенские поля пугают крутизной, Сжимая кривизной артерии и вены.

Но это жизнь и есть. Сильней и горячей

Дыхание твоё — дыхания созвездий.

Не загаси в себе божественных свечей —

Душа развеет мрак на краешке от бездны.

И снова будет жизнь! На звёздное крыльцо

Она сойдёт опять, чтоб встать с тобою рядом —

Не отводи глаза. Взгляни в её лицо:

Она глядит на мир твоим печальным взглядом.

Но это — жизнь твоя. Не проклинай её, Не убивай её безверием и страхом.

…Созвездья в небесах сияют, как бельё, —

Взметнулись на ветру исподние рубахи,

Но это жизнь глядит из вечного окна,

Изношена до дыр, прокурена до неба…

Пусть будет навсегда Земля, над ней — Луна,

Отрезала она и мне краюшку хлеба.

И жизнь благодаря, и я постичь хочу

Слияния светил и — противостоянья,

Чтоб в предзакатный час зажечь свою свечу

И передать тебе в минуту расставанья.

Памяти Поэта Арсения Конецкого, Ненаглядного Сына Моего

Входи, сынок, я двери отворила!

Не хочешь в двери? — Залетай в окно!

Тебе теперь дана такая сила! — Все ангелы с тобою заодно:

Ты можешь на плечо моё садиться,

Как в детстве, тайны на ухо шептать…

…Душа моя — израненная птица, —

И ей уже — счастливейшей не стать…

Сын столько дал мне запредельной ласки,

Такие бездны Духа приоткрыл, Что даже смерть, хоть и сгустила краски,

Не очернила цвет его чернил… Частицей света, мыслью необъятной

Тетрадь его сияет на столе… …А сердце — безутешно, безвозвратно —

Болит о лучшем Сыне на Земле.

Май 2016

МУЗЫКА

Отчаянней молитвы узника, Ворвавшись в беспросветный миг,

Меня вернула к жизни музыка, Как луч — насквозь, как вздох — навскрик,

Стон, выходя из заточения, От умопомраченья спас…. …Слезами света и прозрения

Струится музыка из глаз.

24.06. 2016

В ОБЪЯТИЯХ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

В небесно-земной круговерти, Где входа и выхода нет,

В объятиях жизни и смерти — Мы все появились на свет,

Но только на горестной тризне, В прощальный, пронзительный час,

Величие смерти и жизни Становится явным для нас…

Открытие это, поверьте, Мой разум воскресший постиг:

В объятиях жизни и смерти — Мы каждый находимся миг.

Вы этою мерой измерьте И совесть, и память, и власть…

В объятиях жизни и смерти —Любовь — ненасытней, чем страсть.

В объятиях смерти и жизни — Все тропы судьбы пролегли:

Победы и беды Отчизны, Горячие точки Земли…

В объятиях жизни и смерти — Беспечная вечность кипит,

Но чудится — в звёздных конвертах Божественный замысел скрыт…

3.09.2016