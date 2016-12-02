«Землетрясение»: личная история

Съёмки фильма длились 42 дня и проходили в Москве и городе Гюмри (бывший Ленинакан). Кадры из фильма

Опубликовано в №226 от 03.12.2016

В прокат вышел фильм «Землетрясение», рассказывающий о трагедии, случившейся в Армении в 1988 году. Тогда в результате сильнейших толчков были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. По официальным данным, погибло около 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами и около полумиллиона остались без крова. И вот на экран выходит первая киноистория о событиях 28-летней давности.

Год российского кино подходит к своему логическому финалу. И уже стало понятно, что положительные сдвиги есть. Так, в этом году российские режиссёры сделали сразу несколько фильмов-катастроф, которые не только заслуживают внимания, но и наконец-то смогли перетянуть интерес зрителей с западного продукта. Ещё совсем недавно в прокате прогремел «Ледокол», перед ним с большим успехом прошёл «Экипаж», а затем эстафету подхватило «Землетрясение». Российские режиссёры взялись за масштабные, дорогостоящие проекты, которые в целом получились весьма успешными. А зрители, в свою очередь, дали нашему кино шанс и, наверное, поняли, что фильмы-катастрофы бывают не только о пришельцах и гигантских цунами.

Ничего не предвещало беды

Сюжет фильма – это вполне реальная история (как и в последних удачных российских картинах – «Ледоколе» и «28 панфиловцах»). 7 декабря 1988 года. Армения. Мирная жизнь города Ленинакан – рынок, торговля, красивые пейзажи, горы – ничего не предвещает беды. Вполне достоверная картинка армянского колорита. Здесь же режиссёр как бы невзначай рассказывает нам истории главных героев – Роберта Мелконяна (Виктор Степанян) и Константина Бережного (Константин Лавроненко). За восемь лет до трагедии семья Мелконяна и Бережной попали в аварию, где погибли родители Роберта, а Константин получил за неумышленное убийство восьмилетний тюремный срок. 7 декабря Бережной возвращается в Армению, а Мелконян хочет увидеться с ним, «чтобы просто посмотреть в его глаза». Только вот в 11 часов 41 минуту по местному времени их жизнь навсегда поменяется…

Каждый съёмочный день завершался минутой молчания – в память о жертвах землетрясения. Кадр из фильма

Трагедия, объединившая мир

Режиссёр фильма Сарик Андреасян всеми силами заставляет зрителя пережить то, что случилось 28 лет назад. Буквально за несколько минут ты погружаешься в показанную катастрофу, которая выглядит действительно страшно. Андреасян использует документализм подачи: ничего выдумывать не нужно, а надо показать всё как было. Зачем приукрашивать реальную трагедию для излишнего драматизма? А от просмотренного становится действительно не по себе.

Но само землетрясение – это завязка, а кульминация и развязка – это четыре дня после, поскольку самое страшное в трагедии – жить дальше. И попытаться свыкнуться с мыслью, что твой отец или мать погибли, что ты никогда не увидишь свою дочь или сына. Город рухнул, словно карточный домик, и точно так же рухнули судьбы людей. Но общее горе, как известно, сближает, и буквально весь мир поднимается, чтобы помочь пострадавшему народу (помощь армянам оказали 111 стран). «Землетрясение» – картина о дружбе и сопереживании, о том, что людское горе не имеет национальности, веры или чего-то другого. Роберт, который вооружается пистолетом, чтобы «просто поговорить» с Бережным, забудет свою обиду, когда узнает, что герой потерял свою семью. А затем и вовсе объединится с ним, чтобы извлечь изпод завалов ещё живую девушку. Все становятся равны перед лицом катастрофы – богатый или бедный, полицейский или вор, враг или друг.

Для Андреасяна как армянина эта история очень личная, поэтому и получается на выходе честный фильм-память. Он не похож на «Метро», а уж тем более не стоит сравнивать его с «заокеанскими» друзьями – «2012», «Разлом Сан-Андреас» и другими фильмами. И тут неважно, что качеству спецэффектов он где-то проиграл, гораздо важнее, что в нём больше человечности, чем просто картинки. Да, тут нет какой-то одной истории и, может быть, где-то не хватает сюжета, но показать трагедию целого народа всегда трудно. Трудно складывать в один пазл истории людей, которые так похожи одна на другую, но можно попытаться рассказать хотя бы часть этих историй. «Землетрясение» – ещё и фильм-памятник всем тем, кто потерял слишком много и многих 7 декабря 1988 года. Но, как говорит одна из героинь: «я буду вечно жить в твоём сердце».

«Мы хотели напомнить о сопереживании горю», – отметил как-то режиссёр. Это у создателей получилось, и теперь мы можем посмотреть кино о событиях в Армении без доли фальши и бессмысленного пафоса. Да, оно получилось тяжёлым и где-то прошибает слезу, но так и должно быть с серьёзным кино. А в конце ты испытываешь настоящий катарсис. А вот это очень важно, поскольку некоторые фильмы-катастрофы, увы, никаких подобных эмоций вызвать не могут.

От «ЛОпуХОв» до «Землетрясения»

«Землетрясение» напоминает нам и другие российские картины подобного жанра – «Метро», «Экипаж», «Ледокол». Но Сарик Андреасян отличается от режиссёров, снявших эти фильмы. Дело в том, что до этого Андреасян снял лишь невнятные (и не смешные) комедии – «ЛОпуХИ: эпизод первый», «Служебный роман. Наше время», «Беременный», «Тот ещё Карлосон!». И по сути, «Землетрясение» – это первая серьёзная работа режиссёра и одновременно реабилитация за предыдущие проекты. Андреасян и его команда исследовали множество архивов, фотографий, газет тех времён. Костюмы подобраны с детальной точностью, как и все другие метки времени. Кроме того, в финальных титрах мы видим реальные фотографии 1988 года и людей, которые стали прототипами героев – сходство абсолютное.