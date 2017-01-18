«Полотна большие, одна линия – полметра»

На картине изображена родина Данилы Зверева – местечко Колташи Режевского района

Сюжет Премия губернатора в области литературы и искусства за 2016 год

«ОГ» знакомит читателей с номинантами на Премию губернатора Свердловской области в области литературы и искусства за 2016 год из разных сфер культуры.

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Завтра в Свердловском регио­нальном отделении Союза художников России открывается выставка, на которой представят работы художников, номинированных на премию губернатора в области литературы и искусства. В разделе «Изобразительное искусство» на премию претендуют 10 художников. В номере «ОГ» от 12.01.2017 года был опубликован полный список всех номинантов, а в новом выпуске мы познакомим вас с художником Владимиром Лузиным, который номинирован за серию графических листов «По Уралу» и «Самоцветная полоса Урала».

– Владимир Михайлович, вы творите в очень тяжёлой технике, которую иногда называют «рукотворной». Каждую линию на огромном холсте вы прорисовываете тушью, и в итоге получается более 1000 мельчайших штрихов. Как решились в ней работать?

– Да никогда особо не задумывался. Я когда учился, в разных техниках пробовал работать, но живопись мне как-то не пошла. Потом понял, что мне в такой графике проще работать – бумага, тушь, перо. Всё. Ещё, наверное, это от папы передалось. Он после войны и концлагерей зарабатывал тем, что плакаты рисовал.

– Кропотливая получается работа. Правда, что на одну картину от года да трёх уходит?

– Правда, но не на все. Есть у меня, к примеру, работа «Садовый натюрморт». Её я писал три года – с 1986 по 1989 год. А всего за 50 лет творческой работы нарисовал больше 3000 картин. Но да, они, конечно, требуют большого терпения… Раньше жил в Ижевске, и было так: днём работаешь на заводе, а ночью рисуешь. Но в таком режиме быстро посадил себе зрение… Теперь работаю в очках.

Одна из классических зарисовок художника, выполненная на цветной бумаге – «Тихий уголок обители»

– На премию губернатора вы номинированы за серии работ по Уралу. На большинстве из них изображены церкви. Почему эта тема?

– Это ещё с Удмуртии началось. Когда жил там, то путешествовал по Каме, где очень много разрушенных церквей. Меня это поразило. Начал зарисовывать, наброски делать. А потом был такой эпизод: я нарисовал эти руины и организовал выставку, а на неё пришёл президент Удмуртии. Он на всё это посмотрел и… начал эти церкви восстанавливать! Вот такой мой вклад. Потом ездил и видел, как они новенькие стоят. А тем вокруг вообще очень много, но если писать только на одну, в итоге всё равно устанешь. Поэтому меняю: то церкви, то пейзажи, то ещё что-нибудь.

– Прочитал, как вы рассказывали, что времени порой рисовать церковь нет. Набросок сделали, а потом уже из головы…

– Бывает так, а бывает по фотографиям. Но чаще по наброскам. Пройдёшь, присядешь, пару штрихов – и дальше побежал. Потом уже в голове восстанавливаешь образ. Над каждым штрихом думаешь. Полотна большие получаются, иногда одна линия – полметра. Мы ещё когда учились в академии, то тренировались линии рисовать, и всегда говорили: «У Лузина самая прямая линия!»

– По Уралу, значит, тоже много путешествуете. Какие у вас самые любимые места?

– Очень нравится Арамашево и их местный Церковный камень. Нравится Синячиха. Когда еду через неё, всегда останавливаюсь и рисую. Ну, конечно, Режевской район. Его больше всего люблю. Считаю, что это одно из самых красивейших мест в области.