Лидером роста цен в 2016 году стало сливочное масло

Итак, с декабря 2015 по декабрь 2016 года лидером дороговизны стало сливочное масло. Вообще в минувшем году молочные продукты росли в цене особенно заметно, сказывался недостаток предложения сырья. Также значительно подорожали табачные изделия, но причина этого другая — увеличение акцизов.

Зато подешевели овощи и фрукты, сахар-песок, куриные яйца. На малые 1,6 процента выросли в цене мясо и птица. Последнее — результат значительного роста отечественного птицеводства и свиноводства за последние два года. Приятные сюрпризы преподносят и такие сферы, как реализация телерадиотоваров, услуги зарубежного туризма, страхования. Рост цен там значительно замедлился.