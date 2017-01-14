Лидером роста цен в 2016 году стало сливочное масло

- Опубликовано в №6 от 14.01.2017
«Областная газета» уже писала (см. номер за 12 января 2017 года) о том, что инфляция в России снизилась до рекордно низкого за всё постсоветское время уровня — 5,4 процента. Материалы Росстата об индексе потребительских цен в декабре 2016 года позволяют проследить, за счёт чего складывался этот показатель.
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Итак, с декабря 2015 по декабрь 2016 года лидером дороговизны стало сливочное масло. Вообще в минувшем году молочные продукты росли в цене особенно заметно, сказывался недостаток предложения сырья. Также значительно подорожали табачные изделия, но причина этого другая — увеличение акцизов.
Зато подешевели овощи и фрукты, сахар-песок, куриные яйца. На малые 1,6 процента выросли в цене мясо и птица. Последнее — результат значительного роста отечественного птицеводства и свиноводства за последние два года. Приятные сюрпризы преподносят и такие сферы, как реализация телерадиотоваров, услуги зарубежного туризма, страхования. Рост цен там значительно замедлился.