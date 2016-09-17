В дом корреспонденту "ОГ" принесли фальшивые номера "Областной газеты"

В субботу, накануне выборов, открывая почтовый ящик, корреспондент "ОГ" не поверил своим глазам, увидев "Областную газету" - ненастоящую.

На первый взгляд, оформление типичное, с небольшими погрешностями, но формат другой. И бумага несвойственная настоящей "Областной газете". Главный материал под названием "Кто наживается на здоровье жителей Екатеринбурга?" и ещё один подписаны фамилиями людей, реально работающих в "ОГ". Но эти авторы не имеют отношения к написанию данных материалов. Сотрудников с именами и фамилиями, которые указанны рядом с другими материалами, в редакции просто нет.

Для одного из текстов на четвертой полосе фальшивогазетчики, видимо, в спешке не успели придумать "писателя". Вместо фамилии значится: "Автор автор".Среди выходных данных названия и адреса типография, где печаталось это нелегальные издание, конечно, нет.

Будьте внимательны: коллектив "Областной газеты" не имеет никакого отношения к этой "агитке".

Напомним, 13 сентября, на сайте "ОГ" была опубликована информация о том, что неизвестный "доброжелатель" предупредил нашу редакцию об очередном выпуске фальшивого тиража "Областной газеты", при этом назвал Тюменский издательский дом. Сама организация официально заявила, что не печатает нелегальных тиражей.

Фото: Елена Абрамова