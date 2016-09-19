Нобелевский лауреат Дан Шехтман приедет в Екатеринбург на Менделеевский съезд

На Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, который пройдет в Екатеринбурге с 26 по 30 сентября, приедет израильский физик и химик, лауреат Нобелевской премии Дан Шехтман. Об этом "ОГ" сообщили организаторы съезда.

— В первый день международного научного форума Дан Шехтман выступит с докладом о квази-периодических кристаллах на английском языке в 15.00 в "Космосе". В 2011 году он получил Нобелевскую премию по химии "за открытие квазикристаллов", в этом году он согласился поделиться своими знаниями на Менделеевском съезде, — рассказала "ОГ" кандидат химических наук из Уральского отделения Российской академии наук Ольга Кузнецова.

Напомним, участие в XX Менделеевском съезде планируют принять 2500 человек.