На должность главы Каменского ГО претендуют восемь кандидатов

Во второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы Каменского городского округа прошли восемь человек из девяти, подавших документы. Об этом "ОГ" сообщили в думе Каменского ГО.

Члены конкурсной комиссии после проверки документов исключили из числа участников директора ООО "Бытсервис" Галину Лисицину.

По итогам первого этапа на должность главы муниципалитета претендуют восемь человек:

Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов

Начальник МКУ "Управление капитального строительства" г. Каменск-Уральский Юрий Борисов

Исполнительный директор сельхозпреприятия ООО "Старт" Николай Коковин

Заместитель главы администрации Каменского городского округа по экономике и финансам Алексей Кошкаров

Врач общей практики – Сосновская ОВП, ГБУЗ СО "Каменская ЦРБ" Геннадий Лагутин

Индивидуальный предприниматель (перевозки пассажиров автомобильным транспортом) Сергей Мамонтов

Глава Бродовской сельской администрации Оксана Сергеева

Директор ООО "Кадастровый центр"Александр Юдин.

Второй этап конкурса пройдёт уже на следующей неделе, 4 октября, в здании администрации Каменского городского округа в Каменске-Уральском. Главу муниципалитета определят депутаты Каменского ГО.