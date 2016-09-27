На должность главы Каменского ГО претендуют восемь кандидатов
27 сентября 2016, 10:48
Во второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы Каменского городского округа прошли восемь человек из девяти, подавших документы. Об этом "ОГ" сообщили в думе Каменского ГО.
Члены конкурсной комиссии после проверки документов исключили из числа участников директора ООО "Бытсервис" Галину Лисицину.
По итогам первого этапа на должность главы муниципалитета претендуют восемь человек:
- Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов
- Начальник МКУ "Управление капитального строительства" г. Каменск-Уральский Юрий Борисов
- Исполнительный директор сельхозпреприятия ООО "Старт" Николай Коковин
- Заместитель главы администрации Каменского городского округа по экономике и финансам Алексей Кошкаров
- Врач общей практики – Сосновская ОВП, ГБУЗ СО "Каменская ЦРБ" Геннадий Лагутин
- Индивидуальный предприниматель (перевозки пассажиров автомобильным транспортом) Сергей Мамонтов
- Глава Бродовской сельской администрации Оксана Сергеева
- Директор ООО "Кадастровый центр"Александр Юдин.
Второй этап конкурса пройдёт уже на следующей неделе, 4 октября, в здании администрации Каменского городского округа в Каменске-Уральском. Главу муниципалитета определят депутаты Каменского ГО.