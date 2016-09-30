У свердловского полицейского, устроившего смертельное ДТП под Курганом, не было прав на управление грузовиком

В отношении 37-летнего прапорщика полиции Александра Максимова, устроившего смертельное ДТП на 271-м километре автодороги Екатеринбург - Курган, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек"). По имеющейся информации, мужчина управлял грузовиком Foton, имея права категории "В".

Как сообщает следственное управление СКР по Курганской области (ДТП произошло в 10 км от райцентра Каргаполье. - Ред.), по уточнённым данным сейчас в больнице находится сам виновник аварии - у него рваная рана бедра и ушиб грудной клетки, а также одна из пассажирок ВАЗ-2106, 14-летняя девочка - у неё травмирован позвоночник.

Напомним, вечером в среду, 28 сентября, сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД по Свердловской области, управляя грузовиком Foton, нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, в котором находились пять человек. В результате водитель ВАЗа и трое пассажиров погибли на месте аварии.

Отметим, права категории "В" позволяют водителю управлять транспортными средствами с разрешённой максимальной массой до 3,5 тонны, в том числе - легковыми автомобилями, микроавтобусами вместимостью до 8 посадочных мест и лёгкими грузовиками.

По факту ДТП с участием полицейского в УМВД России по Екатеринбургу сейчас ведётся проверка. Прапорщик полиции будет уволен из органов установленным порядком. Его руководителям грозит дисциплинарная ответственность за просчёты в воспитательной работе с подчинёнными.

Фото: "Типичный Курган"