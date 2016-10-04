Рассмотрение вопроса о докторской диссертации министра культуры России Владимира Мединского перенесено

Вопрос о возможном лишении учёной степени доктора исторических наук, министра культуры РФ Владимира Мединского перенесён. Об этом сообщил корреспондент "Областной газеты", находящийся сейчас в Уральском федеральном университете, где должно было состояться заседание диссертационного совета.

В диссертационный совет поступили письма - одно за подписью Владимира Мединского, другое - из Высшей аттестационной комиссии. Смысл посланий один - просьбы перенести заседание в связи со служебной командировкой министра в Казахстан. Члены диссертационного совета УрФУ проголосовали за перенос заседания.

Между тем, в соответствии с процедурой, если Владимир Мединский не явится и на следующее заседание, дата которого пока не назначена, вопрос может быть решён уже без него.

Фото: УрФУ

Напомним, предметом анализа стала диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", которую Мединский защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете (Москва). С заявлением о пересмотре диссертации в Минобраз обратились трое учёных: доктора исторических наук – профессор Рязанского государственного университета Вячеслав Козляков и профессор Российского государственного гуманитарного университета Константин Ерусалимский, а также представитель Флорентийского университета, эксперт сетевого сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий.

Стоит отметить, что некоторые эксперты-историки уже заявили о необоснованности претензий к диссертации Мединского.