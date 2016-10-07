Севастополь и Казань вышли в финал конкурса по выбору символа новой банкноты

В онлайн-голосовании за символы на новых банкнотах 200 и 2000 рублей победили Казань и Севастополь. Об этом свидетельствует статистика, представленная на сайте конкурса.

Лидером голосования является Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический) — за южный город проголосовали 428 018 человек. Второе место заняла Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет). Столицу республики Татарстан поддержали 421 748 граждан.

Окончательные итоги голосования по выбору символов для новых купюр будут подведены в 21:00 на телеканале "Россия 1". Во время эфира все желающие смогут поддержать своего фаворита, отправив SMS-сообщение.

Напомним, Екатеринбург также принимал участие в конкурсе по отбору символов. Однако Дом Севастьянова и гостиница Исеть по итогам второго этапа не попали в число финалистов.

Фото: Казанский кремль

Фото: Казанский (Приволжский) федеральный университет

Фото: Херсонес Таврический

Фото: памятник затопленным кораблям

Фото: www.tvoya-rossiya.ru