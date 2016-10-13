Депутаты готовы изменить сразу 35 областных законов

Ради перехода на новую структуру правительства Свердловской области придётся изменить текст 35 областных законов, 76 указов губернатора и 28 постановлений регионального кабинета министров.

Однако областных депутатов такая перспектива не пугает. Как сообщает пресс-служба "ЕР", сегодня на заседании комитета регионального парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности депутаты единогласно проголосовали за принятие инициированных губернатором Евгением Куйвашевым поправок в Устав Свердловской области. Напомним, речь идёт о том, что появятся должности первых заместителей и заместителей главы региона, а губернатор лично возглавит областное правительство.

С точки зрения вице-спикера Законодательного собрания Свердловской области Виктора Шептия, необходимость быстро подкорректировать большой пакет документов никак не скажется на повседневной жизни уральцев.