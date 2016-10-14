Оперативники задержали уральца, бросившего бутылку на пристава в Екатеринбурге

Силовики задержали в Екатеринбурге мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью судебному приставу. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Следователи и сотрудники уголовного розыска, проводя следствие установили личность мужчины, который сбросил с балкона на голову приставу стеклянную бутылку, задержали и допросили его. В итоге в отношении 41-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица). Екатеринбуржцу грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

— В ближайшее время следствие намерено предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

Как писала "ОГ", инцидент произошёл днём 5 октября в Чкаловском районе уральской столицы. Сотрудник ФССП находился в момент происшествия при исполнении служебных обязанностей. С балкона ему на голову упала бутылка, и сотрудника ведомства в критическом состоянии доставили в одну из больниц.