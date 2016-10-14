Российские военные в Сирии получили льготы и иммунитет дипломатов

Личный состав российской военной базы в Сирии и члены семей военнослужащих получат все льготы, привилегии и иммунитет, какие полагаются дипломатическим работникам. Это следует из Федерального закона, который подписал в пятницу, 14 октября, президент Владимир Путин. Закон ратифицирует соглашение о размещении на территории Сирии российских Вооружённых сил, сообщает пресс-служба Кремля.

"Законом ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики, подписанное в Дамаске 26 августа 2015 года", - говорится в сообщении.

Как указывается, сирийская сторона не сможет предъявлять никаких претензий Российской Федерации в связи с деятельностью российской авиационной группы и её личного состава. Военные смогут свободно пересекать границу Сирии и не будут подлежать досмотру таможней. Вооружения и боеприпасы для нужд российских военных на территорию Сирии будут ввозиться беспошлинно.

Напомним, накануне Совет Федерации практически единогласно одобрил российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении контингента Вооружённых сил РФ на базе "Хмеймим". Официально российская авиагруппа присутствует в Сирии с конца сентября 2015 года - после обращения сирийского правительства за военно-технической помощью к Москве.

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